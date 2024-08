Veľká skupina ľudí príde po zmenách o značnú časť peňazí! Odborník vypočítal presné sumy: Ide o stovky eur

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Konsolidačný balík za 1,5 milardy. eur predstavíme ešte v 1. polroku, povedal Kamenický (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Vláda má uvažovať o tom, že by v rámci konsolidačných opatrení pristúpila k dvíhaniu minimálnych odvodov pre spomínané SZČO.

Mihál v tejto súvislosti pripomenul, že podľa súčasných zákonov platia SZČO minimálne odvody vypočítané z vymeriavacieho základu daného ako 50 % priemernej mzdy. V roku 2025 tak mali platiť odvody z vymeriavacieho základu 715 eur a samotné odvody mali byť vo výške 344,27 eura mesačne. Už len to by znamenalo oproti roku 2024 zvýšenie odvodov o 30,34 eura.

Ako to bude so zvýšením odvodov živnostníkov a ďalších SZČO? Vláda najskôr zvýši minimálnu mzdu na 60 % priemernej... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Thursday, August 8, 2024

Ak by sa však minimálne odvody naozaj zvýšili o 20 %, tak minimálny vymeriavací základ bude 858 eur a samotné odvody (48,15 %) budú 413,12 eura mesačne. „Teda odvody budú presne o 68,85 eura mesačne vyššie, ako by pôvodne mali byť a o celých 99,19 eura (!) vyššie oproti roku 2024. Za celý rok 2025 tak živnostníci a ďalšie SZČO zaplatia na odvodoch sumu 4957,44 eur,“ prepočítal. Bude to o 1190,28 eura viac, ako zaplatia za rok 2024.

K vyššík dôchodkom to nepovedie

Zlé je to, že takáto zmena neprispeje ani k tomu, aby mali SZČO v budúcnosti vyššie dôchodky. „Ak by SZČO platil odvody naďalej z 50 % priemernej mzdy, jeho osobné mzdové body (...) by boli na úrovni okolo 0,45 a jeho POMB by bol okolo 0,55. Jeho dôchodok za 40 odpracovaných rokov by v roku 2025 pri ADH odhadom 19,20 bol ... 40 x 0,55 x 19,20 = 422 eur. Minimálny dôchodok za 40 odpracovaných rokov však v roku 2025 bude 467 eur. Takže by mal minimálny dôchodok, 467 eur,“ uviedol Mihál.

„Ak bude SZČO platiť odvody po novom z 60 % priemernej mzdy, jeho osobné mzdové body budú od roka 2025 na úrovni okolo 0,55. Jeho POMB by bol možno okolo 0,6, pretože doterajšie OMB mal len na úrovni okolo 0,45. Jeho dôchodok za 40 odpracovaných rokov by v roku 2025 pri ADH odhadom 19,20 bol ... 40 x 0,6 x 19,20 = 461 eur. Suma 461 eur je stále menšia, ako 467 eur ... takže, aj po zvýšení odvodov o 20 %, dostane SZČO rovnaký - minimálny – dôchodok,“ porovnal.