Ďalšia radosť motoristov: Ceny palív opäť klesli, tankujeme lacnejšie, ako minulý rok! Čo nás čaká ďalej?

BRATISLAVA - Slováci sa v piatok zobudili opäť do pekného rána. Mohli za to jednak slnenčné lúče po štvrtkových búrkach, ale aj zmeny na tabuliach čerpacích staníc. Ceny palív opäť klesli. Ba čo viac, aktuálne ceny sú nižšie, ako tie v uplynulom roku. To, čo nás čaká v najbližšom období, je však otázne.

Aktuálne sa ceny palív mierne upravili smerom nadol. Po tom, ako niekoľko týždňov ceny stúpali, je aktuálne obdobie pre motoristov priaznivé. Veď na Slovnafte stojí aktuálne liter benzínu 1,572 eura za liter, nafta 1,480 eura za liter. O trošku vyššie ceny sú na čerpačkách OMV a Shell, a to 1,579 eura za liter benzínu a 1,489 eura za liter nafty. Naďalej najlacnejšie natankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,522 eura za liter benzínu a 1,429 eura za liter nafty.

Ceny pohonných látok aj v 31. týždni pokračovali v zlacňovaní. Prémiový benzín 98 klesol pod sumu 1,80 eura za liter a diesel sa dostal pod hranicu 1,50 eura za liter. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že aktuálne ceny pohonných látok boli v priemere o 6 % nižšie ako vlani. Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok v uplynulom týždni opäť klesli a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice júna. Cena motorovej nafty klesla v 31. týždni na sumu 1,484 eura, čo bolo oproti predchádzajúcemu týždňu menej o dva centy za liter.

Cena benzínu 95 klesla o viac ako jeden cent na 1,579 eura za liter. O jeden cent zlacnel aj benzín 98, ktorý sa predával za 1,789 eura za liter. Pokles cien za predchádzajúci týždeň zaznamenali aj plyny. Kilogram skvapalneného zemného plynu (LNG) sa predával za 1,598 eura, teda o 1,5 centa lacnejšie ako v predošlom týždni. Skvapalnený ropný plyn (LPG) nepatrne zlacnel a jeho cena bola 0,687 eura za liter. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa dlhodobo pohybuje okolo aktuálnej hodnoty 1,601 eura za kilogram.

Aktuálna cena benzínu 95 bola medziročne nižšia o 7,3 % a prémiový benzín 98 bol lacnejší o 5,8 %. Cena dlhodobo najpredávanejšieho paliva, motorovej nafty, bola v porovnaní s vlaňajškom nižšia o 5,1 %. Cena plynu LNG bola o 12,5 % vyššia a plyn CNG bol oproti minulému roku drahší o 6,7 %. Naopak, cena plynu LPG medziročne klesla o 0,9 %.

A čo zvyšok Európy?

Slovensko sa aktuálne opäť nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,579 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. Drahšie tankujú v Rakúsku, kde stojí liter benzínu 1,597 eura. Naopak, lacnejšie motoristi tankujú v Maďarsku, kde liter benzínu stojí 1,533 eura, v Česku 1,501 eura a v Poľsku 1,497 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,58 eura, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,331 eura. Naopak, drahší benzín je v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,839 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,876 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 2,107 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,447 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,497 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,551 eura za liter a v Rakúsku 1,59 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,474 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,318 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,563 eura za liter či Taliansku - 1,751 eura za liter.

A čo ďalší vývoj?

Na pokles cien palív upozornil aj analytik XTB trhov Marek Nemky. Ako upozornil, ceny ropy v danom týždni ropa klesli až o 5,32 % a dostala sa na cenu 76,81 dolárov za barel. Nárast miery nezamestnanosti v Spojených štátoch začal u obchodníkov vyvolávať obavy, či náhodou reštriktívna monetárna politika potencionálne opäť nespustí recesiu, čo by znamenalo nižší dopyt po ropných produktoch.

"Takéto obavy však boli následne tlmené tento týždeň, kedy ceny ropy opätovne rastú o 2,88 % a dostali sa na cenu 79,01 dolárov za barel ropy Brent. Primárnym dôvodom bol prílišný strach obchodníkov ale taktiež aj zvýšené geopolitické riziko. Útoky na vrcholných predstaviteľov Hamasu a Hizballáhu, ktoré podnikol Izrael nezostali nepovšimnuté a Irán sa vyjadril, že na tieto útoky bude reagovať. Nebolo to až tak dávno kedy Irán po prvýkrát zaútočil priamo na Izrael prostredníctvom dronov a cena ropy v strachu vyskočila na 90 dolárov za barel," upozornil Nemky.

Ako dodal, ďalším dôvodom rastu cien ropy bolo ďalšie, nad očakávania zníženie zásob ropy v USA, ktoré naďalej potvrdzuje silnú motoristickú a leteckú sezónu a dopyt tak zatiaľ neklesá. Na druhej strane zeme, teda v krajine s najvyššími importmi na svete pozorujeme ešte stále pomerne slabý dopyt a dokonca dáta o importoch naznačujú najnižšie hodnoty v Číne od septembra 2020, teda od pandemického obdobia.

"Veľkoobchodné ceny sa vyvíjali veľmi podobne ako ceny pohonných hmôt. Taktiež sa nachádzajú nižšie ako v minulom týždni, čo nám naďalej tvorí potenciál na ďalšie zlacňovanie pohonných hmôt na Slovensku. Ekonomická situácia je však pomerne zmiešaná a ďalšie makroekonomické dáta a geopolitické informácie budú formovať budúce ceny. Ekonomická situácia je však neistá, no zatiaľ to vyzerá iba na prehnaný strach, a tak sa ceny ropy môžu dostať ešte vyššie a zlacňovanie na čerpacích staniciach by sa tak zastavilo. Na to si však budeme musieť ešte počkať," uzavrel.