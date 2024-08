Vodiči, pozor! TÚTO ulicu v Mikuláši zatvoria: V križovatke postavia spomaľovací pruh

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Obchádzková trasa bude počas nasledujúcich štyroch týždňov viesť cez ulice Jura Janošku, Nešporovu a Alexyho. Obyvateľom, ktorí bývajú priamo na Borbisovej ulici, bude vjazd umožnený. Zabezpečený je aj vývoz smetí," dodala hovorkyňa.

Na Borbisovej ulici sa nachádzajú tri autobusové zastávky, tie budú počas trvania stavebných prác zrušené. Vzniknú miesto nich tri nové dočasné autobusové zastávky na Priemyselnej a Nešporovej ulici. "Cestári začnú so stavebnými úpravami na križovatke ulíc Borbisova, Tomášikova a Socháňova v utorok. Vybudovaním spomaľovacieho prahu v priestore križovatky chce radnica zvýšiť bezpečnosť a upokojiť dopravu vo frekventovanej lokalite," vysvetlila Perďoch Čapčíková. Práce by mali trvať do konca augusta, konkretizovala.