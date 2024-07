Obrovská revolúcia v nakupovaní! Obľúbený reťazec avizuje veľké novinky: TOTO poteší stovky zákazníkov

(Zdroj: COOP Jednota)

Predajňa v malej obci má úspech. Čísla ukázali, že ju navštevujú aj ľudia z okolitých obcí a počas víkendov štátnych sviatkov ide o desiatky nákupov. „Z pohľadu skladby nákupného košíka možno konštatovať, že zákazníci v rámci bezobslužného režimu realizujú bežné nákupy. V súčasnosti sú na prvých priečkach nealko nápoje, pivo, nanuky, pečivo, avšak značnú časť nákupov tvoria tovary dennej potreby, na varenie, pre domácnosť atď,“ uviedla pre portál noviny.sk hovorkyňa siete Jana Kuklová.

Po pozitívnom prvom ohlase už reťazec pripravuje aj ďalšie predajne tohto typu. „Aktuálne máme rozpracované viaceré predajne formátu 24/7 v rôznych regiónoch a neradi by sme zákazníka zavádzali, ktorá bude tá druhá v poradí,“ povedala Kuklová. Sieť plánuje do konca roka otvoriť až desať samoobslužných predajní.

Musíte mať vernostnú kartičku

Čo sa týka praxe, tak nakupovanie funguje tak, že napríklad v spomínanej Šalgočke od rána do obeda nakúpite ako v „klasickom“ obchode aj s personálom. Potom už však nastupuje samoobslužná fáza a nakúpiť si môžete prísť v ktorúkoľvek nočnú či dennú hodinu, vrátane sviatkov. Potrebné je mať vernostnú kartičku, ktorú si vybavíte priamo v predajni. ​Pri vchode je skener čiarového kódu kartičky. Ten zákazníka vpustí do malej predsiene, kde ho musí naskenovať ešte raz. Následne sa môže pustiť do nakupovania. Nablokovanie tovaru a platba prebieha cez samoobslužné pokladne, pričom sa dá platiť len bezhotovostne. Pred začatím musí zákazník naskenovať kód z vernostnej kartičky, aby mu to „otvorilo“ kasu. Po zaplatení sa von opäť dostane prostredníctvom skeneru a vernostnej kartičky. Tie by v budúcnosti mala nahradiť aplikácia. Dôležité je tiež to, že keďže je takto možné nakúpiť aj alkohol a cigarety, vstup je možný len po dovŕšení 18. rokov.