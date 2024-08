Tvrdá realita mnohých šokuje: Nepomôže vám ani vyšší plat: Z TÝCHTO peňazí nemáte vôbec nič, zarába akurát tak štát!

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/MarianVejcik)

BRATISLAVA – Ak pracujete, platíte aj odvody. Čím viac zarábate, tým viac z vás štátna kasa má práve na nich. Ak však čakáte, že raz sa vám tieto vyššie odvody vrátia v podobe rovnako vyšších dôchodkov, materskej či inej dávky od štátu, rýchlo na to zabudnite. Realita je totiž úplne iná a v skutočnosti z vašich vyšších príjmou profituje najmä štát.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v tejto súvislosti hovorí o tzv. Progresívnej dani skrytej v odvodoch. O čo ide vysvetlili veľmi jednoducho na konkrétnom príklade. „Mária má za sebou 20 rokov úspešnej kariéry, kedy sa vypracovala z juniorskej pozície až na riaditeľku veľkého podniku. Vďaka tomu jej plat stúpol 5-násobne a dnes zarába 7 500 eur mesačne. Aj odvody na sociálne poistenie jej za ten čas stúpli 5-násobne. Znamená to, že aj nárok na budúci dôchodok jej stúpol 5-násobne? Nie, ani zďaleka. Veľkú časť dodatočných odvodov, ktoré postupne zaplatila zo svojej rastúcej mzdy, sa nepremení na jej dôchodok, ani na materskú, ani na inú dávku, ale je solidárne rozpustená v sociálnom systéme. Tento fenomén sme nazvali Progresívna odvodová daň,“ uviedli.

Progresívna odvodová daň podľa nich predstavuje zaplatené sociálne odvody, z ktorých daňovníkovi nevzniká nárok na dávku zo sociálneho poistenia. Platí ju zhruba 500 000 zamestnancov s mesačným hrubým príjmom nad 1788 eur. Samotný štát na Progresívnej odvodovej dani z odvodov vyberie aktuálne 0,9 miliardy eur ročne.

Progresívnou daň nazvali preto, že zamestnanec so mzdou 3 000 eur platí Progresívnu odvodovú daň vo výške 130 eur mesačne. Pri 2,5-krát vyššej mzde 7 500 eur zaplatí mesačne daňovník na Progresívnej odvodovej dani už 10-krát viac – až 1397 eur, rovnako veľa ako na dani z príjmov. Zamestnanec so mzdou 9 000 eur zaplatí zasa Progresívnu odvodovú daň vo výške 1904 eur mesačne, viac ako zaplatí na dani z príjmov. Až 63% ním zaplatených sociálnych odvodov sú podľa INESS čistou daňou.

Vyššie uvedené čísla ukazujú dve veci. Prvou je, že odvodový systém skryto a významne zdaňuje pracujúcich s nadštandardnými príjmami. Druhou je, že progresivita v zdanení je už dnes vysoká, aj bez zavádzania nových sadzieb daní z príjmov. Inštitút pripomína, že vysokopríjmoví zamestnanci zaplatia na Progresívnej dani a dani z príjmov fyzických osôb 30 % z ceny ich práce. „Vysoké zdanenie prostredníctvom odvodového systému je spôsobené vysokým stropom na platenie sociálnych odvodov. Ten dosahuje 7-násobok priemernej mzdy. V Českej republike je tento strop nastavený na 4-násobok priemernej mzdy,“ vysvetlili.



Skrytá progresívna odvodová daň podľa nich znižuje čistý príjem zamestnancov. „Slovenský trh práce je tak tým znevýhodnený pre zamestnávanie špecialistov, lekárov, či vysokopostavených manažérov. S rovnakou hrubou mzdou zarobí kvalifikovaný pracovník v ČR o 352 eur mesačne viac, pričom je pre zamestnávateľa o 295 eur lacnejší,“ uviedli.

„Akékoľvek zavádzanie nových sadzieb dane z príjmov fyzických osôb ešte viac zvýši znevýhodnenie slovenského trhu práce a posilní motiváciu talentovaných a kvalifikovaných pracovníkov odísť za prácou do zahraničia. To v konečnom dôsledku znižuje rastový potenciál slovenskej ekonomiky. Slovenská vláda by preto mala naopak uvažovať o znižovaní týchto sadzieb, resp. o znížení Progresívnej odvodovej dane,“ upozornili v závere.

Vláda svoj zámer nezdôvodnila

Ako pripomenul INESS, vláda už vo svojom PVV oznámila zámer zvyšovať progresivitu zdanenia fyzických osôb. V rozpočtovom pláne už konkrétne hovorí o zámere od roku 2025 zaviesť 3. a 4. sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, čo má zvýšiť verejné príjmy o 78 mil. eur. Pre ročné príjmy fyzických osôb nad 80 tisíc eur má platiť 3. sadzba vo výške 30 %. Najvyššou 4. sadzbou vo výške 35 % majú byť zdaňované ročné príjmy nad 100-tisíc eur.



„Svoj zámer nezdôvodnila, ani nevysvetlila, prečo je súčasná miera progresivity zdanenia nedostatočná. O progresivite zaťaženia príjmov Slovákov a jeho dôsledkoch sa na Slovensku nevedie odborná debata,“ uviedol inštitút. Na to, ako systém funguje, sa preto pozreli pozornejšie a vydali k danej téme publikáciu s názvom: Progresívna daň skrytá v odvodoch.