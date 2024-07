Opozícia je na nohách! Obrovská kritika pre novú daň: Zdania vám výplatu, výdavky rodiny stúpnu, platy klesnú

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Getty Images)

BRATISLAVA – Opozícia je opäť na nohách. Dôvodom je nová daň, o zavedení ktorej majú uvažovať na ministerstve financií. Tá by sa mala vzťahovať na bankové prevody, výbery hotovosti, ale aj posielanie výplaty priamo na účet a výrazne by mala prispieť ku konsolidácii verejných financií.

Nová daň by sa vzťahovala na širokú škálu bezhotovostných transakcií vrátane bežných prevodov z účtu na účet, výplaty miezd, platenie faktúr, platby kartou a či výberov hotovosti z bankomatov a do štátneho rozpočtu by mohla priniesť zhruba 550 miliónov ročne. Rezort financií zámer ešte oficiálne nepotvrdil, informáciu však na základe svojich zdrojov priniesol Denník E. "Ministerstvo financií SR dôrazne vyzýva politických predstaviteľov a rovnako aj zástupcov médií, aby nešírili neoverené a ničím nepodložené informácie. Rezort financií SR momentálne pracuje na balíku konsolidačných opatrení, ktorého výsledná podoba bude známa, ako avizujeme už niekoľko týždňov, až po rokovaniach koaličnej rady. Následne budú všetky opatrenia detailne predstavené verejnosti," uviedli.

Opozícia na "reči" o novej dani reaguje negatívne

Opozícia na špekulácie o novej dani zareagovala a vládu za ňu rozhodne nechváli. Práve naopak. Opozičná strana SaS je zo zámeru vlády rozhorčená. „Vláda chystá novú daň, ktorá sa dotkne úplne každého. Táto nová socialistická daň sa má podľa našich informácií, ale aj podľa zverejnených informácií z médií, týkať bežnej platby kartou, bezhotovostného prevodu, vašej výplaty na účet či výberu peňazí z bankomatu. Predstavte si, že štát s ministrom Kamenickým sa rozhodli, že keď vám príde čistá mzda od vášho zamestnávateľa do banky, tak štát zamestnávateľovi strhne ešte nejaké percento len pre to, že vám ju nedal v hotovosti, ale poslal vám ju na účet. Fico s Kamenickým plánujú zdaniť vašu výplatu! Toto je nehorázne a absurdné,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

„Dôrazne žiadame ministerstvo financií, konkrétne Ladislava Kamenického, ale aj premiéra Roberta Fica, aby upustili z vytvorenia novej dani z bankových prevodov. Začnite konsolidovať od seba, od svojich platov, nezmyselných výdavkov a nefungujúcich ministerstiev,“ dodal.

Strana SaS tiež však upozorňuje, že hoci ministerstvo financií počíta s tým, že najväčší dopad bude mať daň na podnikateľské subjekty, zásadne sa dotkne bežného občana. „V konečnom dôsledku, každú daň zaplatí, konečný spotrebiteľ, teda občan," tvrdí Marián Viskupič. Hovorí tiež o ďalšom šikanovaní podnikateľov.

Podľa Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa opatrenie prejaví na vyšších poplatkoch a nižších platoch. "Daň z bankových prevodov zvýši výdavky rodín aj podnikov. Každodenné transakcie, ako sú platby kartou alebo prevody peňazí, budú drahšie. To zasiahne najmä tých, ktorí už teraz žijú od výplaty k výplate a tiež malé podniky, ktoré si nemôžu dovoliť zvýšené náklady na mzdy a prevádzku," uviedla Remišová.

Dodala, že napríklad zdaňovanie posielania výplat spôsobí, že zamestnávatelia budú nútení preniesť tieto náklady na zamestnancov, čo povedie k nižším platom. Za zdanenie výberov z bankomatov či iné transakcie si podľa nej banky budú pýtať od ľudí vyššie poplatky.

Rovnako kritickí sú voči novej dani v Progresívnom Slovensku. "Vláda podľa všetkého vymyslela spôsob, ako obtiahnuť všetkých občanov bez toho, aby si to všimli: novou daňou na bezhotovostné transakcie. Ak by sa to stalo skutočnosťou, išlo by o nehoráznu krádež ťažko zarobených peňazí občanov. Pre nás v PS je to absolútne neprijateľné,“ odkázal poslanec Štefan Kišš.

Ak sa tieto informácie potvrdia, výsledkom budú podľa Kišša opäť drahšie služby a zaplatia to občania. „Už teraz platia nezmyselné poplatky za drobné bankové úkony a namiesto toho, aby s tým vláda niečo robila, im zjavne chce brať ďalšie úspory. Aby mohli financovať vlastné zvyšovanie platov či otváranie nového ministerstva,“ dodal a podotkol, že celý svet sa hýbe k elektronickým platbám, iba my cúvame.

Nesúhlasne krútia nad prípadnou novou daňou aj mimoparlamentní Demokrati. „Bol som premiérom a ministrom financií, takže viem, čo sa v rozpočte dá a čo sa nedá,“ povedal Eduard Heger. „Keď som zbadal, že sa Robert Fico chystá zaviesť nové dane, okamžite som vedel, že toto nemôže ostať bez reakcie. Pamätám si, ako dnes premiér kreslil na tlačovej konferencii, že bude konsolidovať 0,5 %. Vtedy o žiadnych nových daniach nič nehovoril. Sľuboval, že to zvládne s prstom v nose. To boli silácke reči plné sľubov o neznižovaní sociálneho štandardu a lacnejších energiách a potravinách,“ povedal.