Ministerstvo investícií chce dať na propagáciu eurofondov 82-tisíc eur: TOTO si o tom myslí Remišová

"Ministerstvo uzatvorilo zmluvu na vytvorenie 'komunikačnej identity pre Program Slovensko 2021-2027', za ktorú zaplatí 82.000 eur. Detaily výberu dodávateľa nie sú nikde zverejnené, nevie sa, ako určili cenu a či prebehla reálna súťaž, avšak zaujímavejší je predmet zákazky," uviedla Remišová. Pripomenula, že komunikačné aktivity k programu Slovensko vytvorilo MIRRI po schválení programu v roku 2022 internými kapacitami. Vytvorenie vizuálnych prvkov či dodnes používaného loga ich tak nič nestálo.

Podľa Remišovej by bolo zmysluplnejšie použiť peniaze na informácie o výzvach alebo osvetu pre žiadateľov. "Desiatky tisíc eur by sa nemali mrhať na vizuál programu alebo na šablónu pre PowerPoint, čo zvládne spraviť aj školák, pretože program sa za pár rokov opäť zmení a premenuje," dodala."Vzhľadom na to, že Európska komisia požaduje pri eurofondových projektoch aj povinnú publicitu, my sme vo verejnom obstarávaní vysúťažili jednotnú komunikačnú identitu Operačného programu Slovensko, ktorá bude obsahovať okrem samotnej stratégie aj návrhy a produkciu viac ako 23 komunikačných nástrojov vrátane produkcie audiovizuálnych diel a iných komunikačných nástrojov. Tieto bude využívať všetkých 10 sprostredkovateľských orgánov," reagovalo MIRRI.

Súčasné vedenie rezortu Remišovej vytklo, že počas jej pôsobenia nedokázala pripraviť metodický dokument pre publicitu k programu Slovensko, čím vystavila prijímateľov projektov možným sankciám."Zároveň sme z čias jej pôsobenia našli aj obstarávanie na vývoj a produkciu spoločných zjednocujúcich prvkov komunikácie podpory z fondov EÚ, záväzných pre všetkých komunikujúcich aktérov. V tomto obstarávaní, ktorého súčasťou bola aj jednotná identita, prišli cenové ponuky od 350.000 do 844.000 eur. V kampaniach dokonca obstarávala aj písanie PR článkov, hoci na odbore komunikácie zamestnávala viac ako 20 ľudí," reagovalo MIRRI.