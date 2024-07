Apokalypsa, akú si Zvolen nepamätá! Búrka ničila všetko, čo jej stálo v ceste: Krúpy boli veľké ako golfové loptičky

Ilustračné foto (Zdroj: Reprofoto - Facebook)

"Dážď sme si už priali všetci, no takto si to určite nik nepredstavoval," skonštatovalo zdevastované mesto Zvolen na sociálnej sieti. Hovorca mesta Martin Svatuška povedal, že pre počet poškodených stromov môžu práce trvať niekoľko dní. V niektorých prípadoch boli podľa neho pre silný vietor naklonené až do takej miery, že je nevyhnutné ich celé stiahnuť. "Aby neohrozili bezpečnosť alebo majetok obyvateľov," objasnil s tým, že pri ich odstraňovaní pomáhali aj dobrovoľní hasiči.

Zásahy č. 27. 28. 29. a 30., teda celkovo 4 krát zasahovali členovia DHZM Zvolen dňa 17.7.2024 v meste Zvolen Mesto... Posted by DHZ Zvolen on Wednesday, July 17, 2024

Počas stredajšej búrky spadlo za jednu hodinu takmer 30 milimetrov zrážok. "Sprevádzaná bola krupobitím, najväčšie krúpy dosahovali veľkosť golfovej loptičky. Zatopené boli niektoré časti ulíc na západnej strane mesta," zdôraznil. Spomenul, že hasiči pri svojich výjazdoch uvoľnili zapchaté kanalizačné vpusty, aby mohla voda odtekať čo najrýchlejšie. "Situácia sa tak pomerne rýchlo dostala do normálu. Dobrovoľní hasiči tiež pomáhali čerpať vodu z prevádzok so zaplaveným suterénom," poznamenal.

Arborétum Borová hora uvádza, že pre škody po búrke a veternej smršti je uzavreté do odvolania. Tie totiž spôsobili kalamitu veľkého rozsahu v celom objekte. Spadnuté stromy zapríčinili nepriechodnosť ciest a chodníkov. "Okrem toho sú mnohé ďalšie stromy naklonené alebo majú polámané konáre, čo predstavuje veľké ohrozenie," zdôrazňuje na svojej oficiálnej webstránke. Zatvorené bude do odvolania. Hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji mali pre búrku najviac zásahov vo Zvolene. Od stredy od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h to bolo v súvislosti s poveternostnými vplyvmi desaťkrát.

Zvolen a okolie zasiahla veľmi silná supercelárna búrka s prívalovým dažďom, veľkými krúpami s priemerom aj okolo 5 cm a... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, July 17, 2024

Primátor mesta Vladimír Maňka dnes vyzdvihol predovšetkým prácu hasičov, ktorí rýchlo uvoľnili zanesené uličné vpusty, predovšetkým na zaplavených úsekoch ulíc Imatra, Ľ. Štúra a Strážska cesta. "Voda mohla pomerne rýchlo odtiecť a nestihla narobiť ešte viac škôd. Ďakujem aj našim dobrovoľným hasičom, ktorí pomáhali odčerpávať vodu zo zaplavených prevádzok a odstraňovali spadnuté stromy," uviedol.

Vďaka patrí podľa jeho slov aj pracovníkom strediska komunálnych služieb, ktorí sú v teréne od skorého rána a postupne likvidujú spadnuté či poškodené stromy. "Niektoré boli prudkým vetrom naklonené natoľko, že hoci stále stoja, je nevyhnutné ich spíliť, aby neohrozili majetok či zdravie obyvateľov. Práce budú postupne prebiehať na uliciach: Strážska cesta, Pražská, Imatra, Námestie mládeže, J. Bánika, A. Hlinku," poznamenal.

V ďalších lokalitách stále prebieha kontrola. "Ak máte vedomosť o spadnutých či poškodených stromoch, môžete teraz a aj kedykoľvek v budúcnosti zaslať ich fotografiu, spolu s označením konkrétneho miesta, na e-mailovú adresu servis@zvolen.sk," vyzval ľudí.

Počas silnej búrky spadol na vlak strom

Postihnuté boli aj ďalšie oblasti na strednom Slovensku. Počas silnej búrky spadol v stredu (17. 7.) krátko po 18.00 h na malý motorový rušeň počas jazdy od obce Trnavá Hora v smere na Hronskú Dúbravu v okrese Žiar nad Hronom strom. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, vo vlaku sa okrem rušňovodiča a vlakvedúcej nachádzali aj siedmi cestujúci.

Uviedla, že pri náraze vlaku do kmeňa stromu, ktorý sa zosunul z priľahlého svahu do železničnej trate, rušňovodič utrpel poranenie v hrudníka. Vlakvedúca a cestujúci sa nezranili."Vlak zostal vážnejšie poškodený a škoda, ktorá vznikla Železničnej spoločnosti Slovensko, ešte nebola vyčíslená. Železničná polícia vo Zvolene začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie," dodala polícia.

