S horúčavami bojujú aj pacienti a nemocnice: Nie všade je klimatizácia možná! Ako to je naprieč Slovenskom?

Vysoké denné, ale aj nočné teploty vedia potrápiť aj zdravých ľudí, no o to viac aj chorých a starých, prípadne tehotné ženy. V prípade hospitalizácie nás väčšinou zaujíma, či o nás bude dobre postarané, aký je personál a podobne, no v uplynulých týždňoch aj to, či oddelenie a izby, kde budú pacienti tráviť istý čas, majú istú formu osvieženia. Napríklad ventilátor, vhodné vetranie, alebo klimatizáciu. Ako to teda je v slovenských nemocniciach?

S horúčavami musia bojovať aj tí, ktorí v súčasnosti zvádzajú boj s agresívnou rakovinou. Podľa hovorkyne Národného onkologického ústavu Patrície Kubicovej evidujú v týchto horúcich dňoch zvýšenú spotrebu nápojov na lôžkových oddeleniach.

"Pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach je zabezpečený nepretržitý pitný režim. Naši zdravotníci opakovane sledujú, či sú pacienti dostatočne hydratovaní a či dodržujú pitný režim. Pitný režim majú zabezpečený aj naši zamestnanci. Väčšina lôžkových oddelení je klimatizovaná. Postupne v rámci rekonštrukcií plánujeme vybaviť aj zostávajúce lôžkové pracoviská klimatizačnými jednotkami," vysvetlila hovorkyňa. Ako dodala, centrálne operačné sály, Transplantačná jednotka na Klinike klinickej onkohematológie a Oddelenie prípravy cytostatík v rámci Nemocničnej lekárni sú vybavené špeciálnou vzduchotechnikou s požadovanou úpravou teploty vzduchu.

Pacientske izby počas horúcich dní tienia žalúziami, v prípade potreby vie nemocničný personál zabezpečiť aj prenosný ventilátor. "Mobilní pacienti, ktorých zdravotný stav to umožňuje, sa môžu poprechádzať a posedieť si v tieni stromov v parku pod hlavnou budovou Národného onkologického ústavu," uzavrela hovorkyňa.

Klimatizované priestory sú aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb na Kramároch. "V celom objekte Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., je zavedená klimatizácia (ambulancie, lôžkové časti, operačné sály, čakárne...). Aj väčšina priestorov pre zamestnancov je klimatizovaná. Samozrejmosťou je pitný režim (napríklad čaj pre pacientov...)," uviedla hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.

Myslia aj na detských pacientov

Vysoké teploty horšie zvládajú aj deti. Záťaž detského organizmu sa snažia zmierniť v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch rôznymi spôsobmi. "U pacientov hospitalizovaných na lôžkových pracoviskách personál opakovane sleduje, či sú dostatočne hydratovaní, či majú zabezpečený pitný režim a rovnako sa sleduje aj jeho dodržiavanie. V týchto dňoch sledujeme zvýšenú spotrebu nápojov na lôžkových pracoviskách – kliniky aj oddelenia nápoje dostávajú vždy k jedlu a nápoje pre pacientov objednávajú priebežne aj počas celého dňa," informuje hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Ako dodala, veľa pracovísk je klimatizovaných, okrem toho sú v celej nemocnici vymenené okná so žalúziami.

"Vedenie nemocnice sa maximálne snaží uľahčiť prácu aj zamestnancom nemocnice pri záťaži v horúčavách. Zamestnanci majú zabezpečený pitný režim, rovnako aj pre zamestnancov v jedálni pripravujeme viac nápojov – k dispozícii majú vlažný čaj, malinovku aj citrónovú vodu. V rámci svojich pracovísk majú kuchynky, kde si môžu pripraviť studené aj teplé nápoje. Pacienti so zavedenými kanylami, napríklad po úrazoch, s bolesťami bruška a pod. dostávajú infúzie, čím sa im zvyšuje venózny príjem tekutín, deti s horúčkami dostávajú chladené infúzie," upozornila Kamenická.

Ako vysvetlila, u najmenších detí sa odporúča nemať zapnutú klimatizáciu v miestnosti, kde dieťa spí alebo zotrváva. Vhodnejšie je miestnosť na pobyt dieťaťa vopred pripraviť. "Väčšie deti môžu zotrvávať v miestnosti so správne pustenou klimatizáciou tak, aby vzduch neprúdil priamo na dieťa. Vhodné je použiť klimatizáciu s laminárnym alebo špecifickým tokom vzduchu, ktorý nedolieha priamo na dieťa, ale priebežne ochladzuje prostredie. Dôležitý je teplotný gradient, keď dieťa prechádza z dvoch prostredí s veľkým teplotným rozdielom, aj napriek správne nastavenej klimatizácii z hľadiska prúdenia vzduchu, nemusí dobre znášať teplotný rozdiel," uzavrela.

Najnovšia nemocnica je klimatizovaná

Plne klimatizovaný je aj objekt najnovšej nemocnice Bory je klimatizovaný. "Kombinuje spoločný systém chladenia aj vykurovania a čerstvý vzduch privádza cez samostatne jednotky. Namiesto tradičnej klimatizácie sa používajú dva výkonne chladiace stroje a tepelne čerpadlo. Pacientske izby chladia sálavé stropné panely, ktoré nevíria vzduch ani sa v nich nekondenzuje vzdušná vlhkosť. Počas aktuálnych tropických dní interiérová teplota na izbách je nastavená na 23-24 stupňov, na operačných sálach okolo 20 stupňov a na chodbách okolo 26 stupňov. Na izbe je možné ešte individuálne doladiť interiérovú teplotu podľa potrieb pacienta," uviedla hovorkyňa nemocnice Bibiána Ovečková.

V Žiline by museli spraviť rozsiahlu rekonštrukciu

Osviežením v podobe klimatizácie počas týchto horúcich dní disponuje aj žilinská nemocnica. Nie však všade, ale len na niektorých pracoviskách. "Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina disponujú klimatizáciou pracoviská RTG, CT, serverovne a viaceré ambulancie (chirurgická, úrazová, neurochirurgická, neurologická a interná). Klimatizáciu majú tiež oddelenia JIS a lekárne," informuje hovorkyňa nemocnica Zuzana Fialová. Ako dodala, operačné sály sú odklimatizované pomocou vzduchotechniky a nástenných klimatizácií, celkovo je odklimatizovaná aj budova urgentného príjmu. Klimatizáciu majú aj mamičky, ktoré sa ubytujú na nadštandardných izbách oddelenia gynekológie a pôrodníctva, teda tých, za ktoré sa platí. Okrem toho má klímu aj časť izieb oddelenia ortopédie.

Avšak, klimatizácia v celej nemocnici možná nie je. Potrebná by bola rozsiahla rekonštrukcia. "Nie je možné zabezpečiť klimatizáciu v celej nemocnici, bolo by potrebné kompletne prerobiť rozvody," uzavrela hovorkyňa.

Klimatizované oddelenia aj na východe

Na pacientov myslia aj v košickej nemocnici, kde postupne modernizujú priestory a tam, kde je to technologicky možné, inštalujú a modernizujú klimatizačné zariadenia. "V celej budove najmodernejšej budovy urgentného príjmu v areáli na Rastislavovej je zavedená moderná klimatizácia. Inštalácia klimatizačných jednotiek v historických objektoch, ktoré patria medzi národné kultúrne pamiatky je limitujúca. Chladenie v monobloku na Triede SNP 1, ktorý je najvyššou nemocnicou v strednej Európe, zodpovedná viac než 40-ročnému veku objektu," uviedla Ladislava Šustová z komunikačného odboru. Upozornila však na to, že zavedenie klimatizácie do celej nemocnice si vyžaduje nemalé investície, napriek tomu sa snažia postupne zlepšovať podmienky pre pacientov aj zamestnancov.

Klimatizované sú aj viaceré oddelenia prešovskej nemocnice. Medzi ne sa radí internistický pavilón a onkologicko-hematologický pavilón sú klimatizované, rovnako, ako aj všetky operačné sály v areály FNsP J. A. Reimana Prešov. Priestory JIS Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov sú čiastočne zabezpečené klimatizáciou. Tam, kde to je potrebné, postupne klimatizáciu nemocnica zabezpečuje.

Klimatizácia je najpotrebnejšia na operačných sálach, JIS pracoviskách a na južných a juhozápadných stranách nemocnice, ktoré sú v týchto horúcich dňoch najproblematickejšie. "Klimatizované sú pôrodné sály a pôrodné boxy v priestoroch chirurgického monobloku. V súčasnosti vedenie nemocnice dokončuje projekt dokumentácie na klimatizáciu 9. a 10. poschodia (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) chirurgického monobloku vrátane pacientskych izieb a izieb šestonedelia. Realizácia by mala prebehnúť v roku 2025. V projekte je zahrnutá aj výmena vzduchotechnických jednotiek v chirurgickom monobloku - centrálnych operačných sál. Pôjde o výmenu po 35-ich rokoch," uviedla PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.

Aby bola klimatizovaná celá nemocnica, bola by potrebná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by si vyžadovala nemalé peniaze. "Bolo by to možné len v prípade, že by prebehla okrem iného aj rekonštrukcia elektroinštalácie, ZTI (Zdravo-technická inštalácia). Vzhľadom na to, že sa nachádzame v príprave výstavby novej nemocnice, aktuálne je prioritou zabezpečovanie a udržiavanie technicko – prevádzkového stavu nemocnice," upozornila Pavliková. Pre pacientov i zamestnancov sú zabezpečované a pravidelne dopĺňané galóny s pitnou vodou. Na lôžkových oddeleniach je pre pacientov pripravený pitný režim aj formou čaju, ktorý je neobmedzene k dispozícii.