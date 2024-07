Šok na politickej scéne: Bittó Cigániková končí vo vedení SASKY! Hovorí o znechutení z politiky

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Výrazná ženská osobnosť opozičnej strany SaS Jana Bittó Cigániková už v strane nepôsobí ako podpredsedníčka. Ako dôvody svojho rozhodnutia uviedla, že je z politiky sklamaná a znechutená, pričom priznala, že to súvisí aj s výmenou na stoličke predsedu SaS, kde Richarda Sulíka nahradil Branislav Gröhling.

Odchod Bittó Cigánikovej z postu podpredsedníčky SaS v relácii Diskusný klub potvrdil aktuálny šéf strany Branislav Gröhling. „Je to moje osobné rozhodnutie. Som z politiky sklamaná a znechutená. Chcem si po ôsmich rokoch dať odstup a rozmyslieť si, čo ďalej. Chcem novému vedeniu nechať priestor, lebo ja som Sulíkovo krídlo a som na to hrdá,“ povedala poslankyňa pre Nový Čas a zároveň priznala, že dôvodom je sčasti aj odchod Richarda Sulíka z postu predsedu. „Dôvod, prečo tak veľmi pri Richardovi Sulíkovi stáť, sa začal strácať,“ uviedla.

„Moje najväčšie sklamanie je, že volič neohodnotí, ani keď máte najlepší program, alebo keď sa postavíte bláznovi, ktorý rozbíjal rozpočet. Vtedy sa mi otvorili oči. Keď sa snažíte a volič to neocení, tak si poviete, že asi to nie je to, prečo sa chcem úplne obetovávať,“ zdôvodňuje svoj odchod z vedenia strany.

Zároveň sa vzdala aj postu tímlíderky pre zdravotníctvo, kde ju nahradil Tomáš Szalay. Venovať sa chce teraz Cigániková viac štúdiu, pričom ju čaká posledný ročník školy za zdravotnú sestru. Svoj mandát poslankyne chce dokončiť, ale či bude kandidovať aj v ďalšom volebnom období, zatiaľ nevie. „Mám firmu, ktorá prosperuje, založila som ju v roku 2009. Potom som založila ďalšiu. Mám sa kam vrátiť. Nikdy som nebola v politike z finančných dôvodov. Nie som na to odkázaná,“ uviedla.