Známy predajca v problémoch! Zatvára obchody po celom Slovensku: Miliónové straty

Známa sieť predajní s elektronikou Okay čelí obrovským problémom. Výnosy tejto spoločnosti sa na slovenskom ale aj českom trhu prepadli až o 25% a firma dosiahla miliónové straty. Situácia je podľa portálu aktuality.sk natoľko vážna, že museli pristúpiť k zatváraniu časti svojich predajní. Stopku dostalo už 11 obchodov a nemusia byť posledné.

Spoločnosť Okay totiž už dlhodobo zápasí s poklesom záujmu zákazníkov o ich produkty. Okrem toho sa spoločnosti stále nedarí nájsť strategického finančného partnera a kupcu, ktorý by im pomohol celú túto neľahkú situáciu zvládnuť.

Okay má problémy dlhodobo

Spoločnosť Okay má problémy s fungovaním dlhodobo. Podľa portálu Hospodárske noviny jej zakladateľ a majiteľ Jindřich Žitovský hľadá už od minulého roka investora, avšak bez výsledku. Spoločnosť sa tak podľa interného zdroja rozhodla v júni pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Doteraz spoločnosť na každom mesačnom stretnutí zamestnancov hovorila, že si vyberajú z plejády investorov. Na poslednej akcii však začali naznačovať reštrukturalizáciu firmy a na konci mája mali začať padať prvé výpovede.

Počas nasledujúcich mesiacov by tak firmu malo opustiť zhruba 40 ľudí. „Bolo nám ponúknuté buď odísť k 1. júnu a dostať mesiac kompenzáciu, alebo dva mesiace výpovedná lehota a jeden plat,“ opísal HN pod podmienkou anonymity jeden z prepustených zamestnancov. To však nie je všetko. Firma Okey má mať údajne v pláne zatvoriť až tretinu zo svojich necelých 100 obchodov, ktoré má po celom Česku a Slovensku.

Do úzadia by sa mal stiahnuť aj majiteľ Jindřich Žitovský spoločne so svojou dcérou. Hlavnú exekutívnu rolu tak prevezme David Tráge, ktorý pôsobí ako obchodný riaditeľ. Odborníci na fúzie a akvizície sú skeptickí. Podľa nich bude pre spoločnosť Okey náročné nájsť niekoho, kto by doplnil chýbajúci kapitál. Dlhy voči dodávateľom totiž narástli do desiatok miliónov korún.

„Firma Okay mala ohromný problém s cash flow už minulý rok. Neverím, že ju predaj nábytku alebo starších zásob zachránili cez Vianoce. Mohli maximálne len zmierniť pád,“ poznamenal pre HN zdroj z poprednej poradenskej firmy. „Aby sa našiel investor, firma musí najskôr prejsť veľkou reštrukturalizáciou alebo sa môže predať s ohromným diskontom, na čo zrejme nie je doterajší majiteľ pripravený.“

Zavádzajúca kampaň

V júly tohto roka prišla okrem toho spoločnosť Okay so zavádzajúcou kampaňou, kedy ohlásila, že zatvára všetky predajne. "Zatvárame - Všetko musí preč," stálo v úvode veľkého billboardu, ktorý bol na úvode ich stránky. Okrem toho taktiež pridali dátum, kedy má k zatváraniu dôjsť. "4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny na e-shope aj predajniach," poznamenala spoločnosť. Okay má pritom už dlhodobo problémy.

Všetko však bolo inak. V pondelok 8.7. 2024 ráno sme zavolali do dvoch predajní, a to predajne v Bratislave a v Malackách. Obe nám potvrdili, že ich prevádzka naďalej pokračuje a zatvorené nemajú.

Obrátili sme sa preto na spoločnosť. "Jednalo sa o marketingovú kampaň, ktorú realizujeme už viac ako 10 rokov. Doteraz sme ju robili len na lokálnej úrovni, tentokrát po prvýkrát na úrovni republikovej. To, že z názvu akcie "Zatvárame - Všetko musí preč, 4.7. v 20:00" niekto vydedukoval, že naše predajne už znova neotvoríme, nebudeme komentovať," skonštatoval v stanovisku marketingový riaditeľ spoločnosti Jan Vyletěl. Taktiež poďakoval všetkým zákazníkom, ktorí im vyjadrili vlnu podpory.