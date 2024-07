Realita státisícov pracujúcich Slovákov: Nemajú na dôstojný život! Odkaz odborníkov a POROVNANIE so zahraničím

BRATISLAVA - Súčasná minimálna mzda na Slovensku pokrýva len 78 percent základných životných nákladov potrebných na dôstojný život. Ukazujú to analýzy Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce a holandskej nadácie WageIndicator Foundation. Výpočty tiež ukázali, koľko by mal zamestnanec na Slovensku zarábať v hrubom, aby mohol viesť slušný život.

Za minimálnu mzdu pracuje aktuálne na Slovensku približne 200-tisíc ľudí. Aktuálnych 750 eur im však na dôstojný život nestačí, informuje Pravda. Inštitúcie vypočítali, že aby človek pracujúci na Slovensku vedel viesť dôstojný život, zarobiť by mal minimálne 962 eur v hrubom. Medzera medzi minimálnou mzdou a dôstojným životným minimom je tak u nás 22 percent.

"Minimálne mazda má umožniť žiť obyčajným, ale materiálne dôstojným životom. Naším dlhodobým cieľom je cielené zvyšovanie nielen minimálnej mzdy, ale aj iných príjmov tak, aby sa približovali hodnote, ktorú môžeme považovať za dôstojné materiálne minimum," priblížila hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemethová.

V rámci Európskej únie sme na tom lepšie ako niektoré krajiny. Napríklad v Lotyšsku je medzera medzi minimálkou a dôstojným životným minimom 39,5 percenta. Podobne sú na tom aj Chorvátsko (33,2 percenta) či Portugalsko (32,1 percenta). Slovenské minimálne mzdy sú však stále medzi najnižšími v EÚ. V Maďarsku dosahuje minimálna mzda 697 eur mesačne, čo je o niečo viac ako 50 eur menej ako na Slovensku. Rumunsko má minimálnu mzdu 663 eur.

Minimálna mzda pôjde nahor

Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda na Slovensku stanovená na úrovni najmenej 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V súčasnosti je to 57 %. Opätovne by sa tiež malo zaviesť povinné rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na firmy v jednotlivých odvetviach.

"Od roku 2026, keď už budú použité nové pravidlá, by sa mala minimálna mzda šplhať na úroveň 920 eur. Ku koncu volebného obdobia, v roku 2027 by sa už mala minimálna mzda šplhať k 1000 eur, mala by dosiahnuť 969 eur," vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zdôraznil, že na minimálnu mzdu sú naviazané aj nočné a víkendové príplatky za prácu, ktoré budú rásť rovnakým tempom. Poznamenal tiež, že novela zákona o minimálnej mzde už prešla pripomienkovaním, diskusiou na tripartite a čaká na predloženie na rokovanie vlády.

Podľa výskumného riaditeľa CELSI a experta na dôstojnú mzdu Martina Kahanca ale ani nárast minimálnej mzdy na 969 eur v roku 2027 nebude stačiť na zabezpečenie potrieb na dôstojný život pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, keďže počas rokov 2024 až 2027 môžeme vďaka očakávanému rastu cien predpokladať navýšenie dôstojnej mzdy.

„Minimálnu mzdu je potrebné nastaviť najmenej na takú výšku, ktorá prekračuje hodnoty takzvanej living wage, čiže základných nákladov na skromný, ale slušný život. Konkurencieschop­nosť Slovenska nemôže byť postavená na nedôstojných životných podmienkach ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu," doplnila Nemethová.