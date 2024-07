Vládni predstavitelia hovoria o prehre opozície: Kaliňák očakáva ospravedlnenie, návrat Slovenska medzi civilizované štáty

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V najbližších hodinách a dňoch musíme očakávať ospravedlnenie zo strany opozície za to, aký obrovský humbug tu spravili pred Vianocami, ale aj v prvej časti tohto roka," zdôraznil Kaliňák. Poukázal na to, že nie vždy sa stáva, aby politický spor medzi koalíciou a opozíciou vedel rozsúdiť spravodlivý arbiter. "Včera sa tak stalo a Ústavný súd povedal úplne jasne, kto mal pravdu," dodal.

Reakcia na rozhodnutie Ústavného súdu SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlas od začiatku podporoval zmenu trestných kódexov

Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podčiarkol, že strana od začiatku podporovala zmenu trestných kódexov. "Som rád, že včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu dalo za pravdu snahe celej vládnej koalície," podotkol.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Návrat Slovenska medzi civilizované štáty

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovoril o návrate Slovenska medzi civilizované štáty. "To, čo sa včera udialo, je porážka všetkých protivládnych médií a samozrejme je to porážka celej opozície na čele so Zuzanou Čaputovou," dodal.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Krok k právnemu štátu

Predkladateľ novely trestných kódexov a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) považuje rozhodnutie Ústavného súdu za ďalší krok k návratu do právneho štátu. "Nová trestná politika prináša väčšie záruky, aby nebolo možné kohokoľvek nezákonne pripraviť o slobodu," doplnil. Upriamil pozornosť na to, že z vyše 400 novelizačných bodov bol konštatovaný rozpor s ústavou v jednom vecnom bode a v troch prechodných ustanoveniach.

Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

ÚS SR v stredu rozhodol, že väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa okrem iného netýka ani zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti. Rozsiahlu novelu prijatú vládnou koalíciou napadla na Ústavnom súde SR bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opoziční poslanci.