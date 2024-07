Veľký prehľad! Najväčšie banky Slovenska zdražujú svoje služby: Za čo si poriadne priplatíte?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Iamges)

Slovenská sporiteľňa od včera 1.7. 2024 zmenila svoj cenník. Jej klienti si tak po novom priplatia za mnohé služby. Najväčšou zmenou je zrušenie obľúbeného Space účtu X, nahradiť ho má nový balík Premium, ktorý si môžeš v banke otvoriť za mesačný poplatok 13 eur. Ak ste si do 30.6. nevybrali iný účet, Slovenská sporiteľňa vám automaticky pridelila jeden zo svojej ponuky.

Okrem toho Slovenská sporiteľňa zdražela množstvo svojich služieb. Jednou z nich sú napríklad cezhraničné prevody. Za prevod do Srbska si po novom bude účtovať 15 eur. Do Veľkej Británie zas bude poplatok 8 eur. Ak budete robiť prevod do Macedónska zaplatíte 9 eur a do Bosny a Hercegoviny 20 eur. Taktiež sa zvyšuje poplatok za vedenie debetnej karty Visa Platinum a to na 10 eur. K službám však pribudne bezplatný vstup do letiskového salóniku vo Viedni. Zvyšovanie cien sa však týka aj kreditných kárt, a to karty Visa Classic, ktorá bude stáť po novom 3 eurá. 9 eur zas zaplatíte za kreditnú kartu Visa Gold.

Majiteľov účtu však najviac prekvapí spoplatnenie zaslania SMS s jednorazovým 3D Secure kódom, ktorá slúži na potvrdenie platby cez internet. Za tento kód si budú po novom účtovať 0,2 eura avšak len od klientov nad 65 rokov. Zvýši sa aj poplatok za poskytnutie úveru, ktorý bude vo výške 2% z výšky úveru. Minimálny poplatok však predstavuje 20 eur.

Cenník zmenila aj VÚB banka

Ďalšou veľkou slovenskou bankou, ktorá zmenila svoj cenník od 1.7. 2024 je aj VÚB banka. Za vedenie účtu tak po novom budete platiť mesačný poplatok 7 eur. Okrem toho zvýšili aj sumu VÚB účetu pre mladých, za ktorý chcú mesačný poplatok vo výške 3,5 eur. Cenu zvýšil aj pri hotovostných operáciách. Ak si budete chcieť vložiť na svoj účet vo VÚB banke mince do 50 ks a bankovky, banka si zaúčtuje poplatok 6 eur. Pokiaľ tento počet presiahnete, banka si zaúčtuje poplatok 6 eur za každý začatý počet 50 ks.

Poplatky sa však zvýšili aj pri bezhotovostných operáciách. Za SEPA-Europrevody a SEPA inkasá si účtujú 0,25 eur. Spoplatnený je taktiež prevod cez bankomat VÚB a ostatné prevody, napríklad z trvalých príkazov, automatických prevodov či SEPA inkás a to sumou 0,25 eur. Rovnakú sumu zaplatíte aj za urgentné prevody vrámci VÚB banky. Zvyšovanie sa dotkne aj majiteľov debetných kariet, ktorí za výber z bankomatu a cez službu Cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách zaplatia 4,00 eurá. Vklad v hotovosti cez bankomat bude spoplatnený sumou 0,5 eur. Poplatok 3 eurá si budú účtovať za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu debetnou a kreditnou kartou. Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí, dobitie kariet mobilných operátorov pri debetnej karte bude za poplatok 0,25 eur.

Cenník zmenila aj BKS Banka

Svoje ceny od mája 2024 upravila aj BKS Banka, ktorá navýšila poplatok za zmenu dispozície s účtom, ktorá bude po novom stáť 2,5 eura. Za vyhotovenie výpisu a osobné prevzatie si banka zaúčtuje 3 eurá za každý výpis. Klienti si priplatia aj za vypracovanie potvrdenia na žiadosť, a to o 4 eurá. Po novom tak bude stáť 24 eur.