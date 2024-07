Najväčšia slovenská banka prekvapuje! Lacnejšie hypotéky... Po mesiaci opäť znižuje úrokové sadzby

(Zdroj: Getty Images, TASR - Dano Veselský)

archívne video

Minister financií Kamenický a prezident finančnej správy Kiss o efektívnejšom vyberaní daní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Najnižšia úroková sadzba pri jednoročnej fixácii zostáva od 3. júla na 4,99 %. Pri trojročnom fixe nastane zmena a najnižšia úroková sadzba sa zníži z 4,59 % na 4,39 %. Pri päťročnom fixe bude najnižšia úroková sadzba 4,49 % namiesto 4,79 %. Hypotéky fixované na 10 a 15 rokov ostávajú bez zmeny, a to na úrovni od 5,39 %.

1-ročný fix od 4,99 % (bez zmeny) 3-ročný fix od 4,39 % (doteraz 4,59 %) 5-ročný fix od 4,49 % (doteraz 4,79 %) 10-ročný fix od 5,39 % (bez zmeny) 15-ročný fix od 5,39 % (bez zmeny)

Úrokové sadzby platné od 3. júla 2024 po zohľadnení zvýhodnenia v rámci programu Výhodný súčet – Lepšie úroky.

Okrem zlacnených hypoték Slovenská sporiteľňa vyzdvihuje ďalšie výhody, ktoré ponúka. Úver na bývanie vedia klientom posúdiť už do 1 pracovného dňa. O hypotéku tiež môžu ľudia požiadať online, do pobočky treba ísť len podpísať zmluvy. Cez internetbanking okrem klasických prevodov možno zaplatiť mimoriadne splátky bez poplatku, a to minimálne 50 eur, maximálne trojnásobok splátky. Okrem toho tam klienti vedia jednoducho a bezplatne zmeniť termín splátky.