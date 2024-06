Kyberútok na známu banku! Slovákom zmizli tisícky eur, banka sa bráni: Boli ste medzi nimi aj vy?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Známa česká banka, ktorá pôsobí aj na Slovensku, sa stala terčom kybernetického útoku. Klienti sa do svojho konta nedokázali dostať niekoľko dní. Dokonca mali prísť o tisícky eur. Banka sa však bráni, peňazí sa útok nemal dotknúť.

Uplynulý týždeň čelila známa česká banka, ktorá pôsobí aj na Slovensku, Fio banka kybernetickému útoku. "Ospravedlňujeme sa za krátkodobé problémy s prihlasovaním do internetového a mobilného bankovníctva. V posledných dňoch sme sa stali obľúbeným terčom kybernetických útokov, ktoré chvíľkovo zneprístupňujú naše aplikácie. Kolegovia vždy intenzívne pracujú na rýchlom odstránení problémov," informovala o tom Fio banka na sociálnej sieti.

archívne video

Riziká pre slovenský finančný sektor sa znížili (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Na svoje účty sa mnohí klienti nedokázali prihlásiť niekoľko dní. To však nebolo to najhoršie. Keď sa im konečne podarilo otvoriť internet banking čakal ich šok. Prišli totiž o svoje peniaze. „Keď som sa snažila prihlásiť na ten web, podarilo sa mi prihlásiť až na tretí pokus. Môj internetbanking mám štandardne chránený autorizačným kódom, ktorý mi príde ako SMS. Ten prišiel, zadala som ho, a zistila som, že mám 20 eur na účte a že 1 300 euro bolo jednotným prevodom, akoby poslaných v rámci európskej platby,“ vysvetlila pre portál RTVS jedna z klientok Fio banky. Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Ozvať sa mala aj ďalšia klientka, ktorej taktiež odišlo z účtu tisíc eur. Tie boli poslané do zahraničia.

S negatívnou skúsenosťou sa na sociálnej sieti podelila aj Lucia. "Tiež rozmýšľam, že z banky odídem do inej. Peniaze nám boli z účtu kvôli útoku odcudzené a pracovníci banky - žiadna ochota...," poznamenala. Reakcia Fio banky Slovensko ju šokovala. Podľa nich financie klientov počas útoku ohrozené neboli. "Minulý týždni sa klienti Fio banky nemohli prihlásiť do bankovníctva z našich oficiálnych stránok v dôsledku DDoS útoku. Citlivé dáta a financie našich klientov neboli v ohrození. Ak máte na svojom účte neštandardné pohyby, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom Fio servis či na linke pre hlásenie zneužitia bankového účtu," skonštatovali na sociálnej sieti.