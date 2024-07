Takéto počasie si pre nás pripravilo LETO: Studený začiatok vystriedajú horúčavy, tieto týždne to bude najhoršie!

(Zdroj: Getty Images)

Prudšie ochladenie, ktoré priniesol studený front od severozápadu prekvapil už prvý prázdninový deň. Nasledujúce dni sa ale ochladí ešte výraznejšie. Podľa portálu Počasie a Radar by najchladnejšie malo byť v stredu 3.7. Teploty majú v tento deň dosiahnuť iba +18 stupňov Celzia, na juhu výnimočne okolo +25 stupňov Celzia. Búrky by sa mali vyskytnúť iba ojedinele a mali by byť slabšie. Tento charakter počasia vydrží až do piatku 5.7. a teploty tak klesnú pod dlhodobý normál na niektorých miestach dokonca až o 6 stupňov Celzia.

Príjemné letné teploty a slnečné počasie bez oblačnosti možno očakávať až s príchodom ďalšieho víkendu. Aj tento stav bude ale dočasný a po krásnom slnečnom víkende sa podľa odborníkov má opäť ochladiť. Premenlivé počasie tak ako si pre nás pripravil mesiac jún, nás ešte nejaký ten čas potrápi. Druhá polovica mesiaca júl by mala byť ale teplotne už o 1 až 3 stupne nad normálom a priniesť typicky letné slnečné dni. Tie však môžu vystriedať búrkové mračná, informuje imeteo.sk.

Počasie počas augusta bude mimoriadne priaznivé, zrážok bude menej (Zdroj: imeteo.sk/ECMWF)

Rovnako teplé a slnečné počasie by malo vydržať aj v mesiaci august. V južnej Európe by mohlo byť dokonca o 2 stupne teplejšie ako je dlhodobý normál. Z hľadiska zrážok by mohol byť dokonca mesiac august podpriemerný, a dokonca suchší, čo ale môže znamenať riziko hroziacich požiarov, najmä v našich obľúbených dovolenkových destináciách. Z dlhodobého hľadiska to vyzerá, že leto 2024 bude najmä premenlivé, ale slnečných dní bude napriek tomu dostatok.