Veľké zmeny v rekonštrukcii letiska Sliač: Ministerstvo odstrihlo agentúru NATO! Kde budú prvé stíhačky?

Rekonštrukciu letiska Sliač odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra Petra Gajdoša (SNS). Jeho nástupca Jaroslav Naď (vtedy OĽANO, dnes Demokrati) v apríli 2023 informoval, že z 33 projektov realizujú 11 cez agentúru NSPA, sedem cez ďalšie programy NATO a prebieha aj 15 národných projektov. Už vtedy pripustil, že nie všetky projekty budú dokončené v čase dodania stíhačiek.

Projekt prejde zmenami

Štátny tajomník Ministerstva obrany Martin Vojtašovič sa na rokovaní so zástupcami NSPA (NATO Support and Procurement Agency) v Luxemburgu dohodol, že v dobudovaní infraštruktúry letiska Sliač bude Slovensko pokračovať vo vlastnej réžii. "Bolo to veľmi korektné a priame rokovanie. NSPA chápe náš postoj, že musíme letisko Sliač dobudovať čo najskôr. Teraz je na nás, aby sme na národnej úrovni urýchlili procesy a mali rekonštrukciu plne pod kontrolou," povedal Vojtašovič.

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa z pohľadu rekonštrukcie urobilo na Sliači minimum. Rozhodnutie zabezpečiť rekonštrukciu bez NSPA zdôvodnil tým, že plán NSPA so Sliačom bol pre rezort neudržateľný a neakceptovateľný, ale aj cenovo menej výhodný.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že zdroje na letisko si musí nájsť ministerstvo obrany vo vlastnom rozpočte. "Ministerstvo obrany má to, čo sme sa zaviazali voči NATO, to znamená dve percentá HDP. Je to suma rádovo niekde okolo 2,5 miliardy, kde si musí nájsť zdroje na to, aby letisko bolo postavené," povedal. Poukázal aj na existenciu podporných programov NATO.

Cena sa rokmi znásobuje

Najvyšší kontrolný úrad ešte v máji tohto roku upozornil, že kým v roku 2018 sa počítalo s nákladmi na rekonštrukciu letiska vo výške 55 mil. eur, rezort obrany v roku 2023 už pracoval so sumou viac ako 125 miliónov a tento rok už sa náklady blížili k výdavkom vo výške 150 až 200 miliónov, čo už je bezmála štvornásobok pôvodnej sumy. NKÚ pritom kritizovalo prenesenie zodpovednosti na zahraničnú agentúru v roku 2020.

„To výrazným spôsobom znížilo okrem iného rozsah kontroly a transparentnosti pri používaní verejných zdrojov. Napriek tejto zmene nenastal významnejší posun v praktickej realizácii tohto kľúčového investičného projektu. Nehovoriac o tom, že Agentúre NATO bol už pred štyrmi rokmi poskytnutý preddavok vo výške 68 mil. eur na jeho realizáciu,“ uviedli kontrolóri.

Letisko Sliač by mohlo byť pripravené na stíhačky o tri až päť rokov

Letisko Sliač, kde by mali byť stíhacie lietadlá trvalo umiestnené, by mohlo byť po rekonštrukcii pripravené na stíhačky F-16 o tri až päť rokov, myslí Kaliňák. "Koncom júla by mali prísť prvé stíhačky a budú parkovať v Kuchyni v zrekonštruovaných hangároch, ktoré sme narýchlo urobili, keďže neostala od bývalej vlády žiadna príprava v tejto otázke," uviedol Kaliňák.