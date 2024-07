Aj po troch desaťročiach je odkaz deklarácie o zvrchovanosti aktuálny, tvrdí minister Kamenický

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

STARÁ BYSTRICA – Deklarácia o zvrchovanosti SR nie je len akási archívna listina či vyprázdnený archaický dokument, ale deklarácia, ktorej odkaz je stále aktuálny, a je potrebné si ju neustále pripomínať. Pri príležitosti sobotňajších osláv 32. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR to v kysuckej obci Stará Bystrica povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

"Čas preveril, že aj po viac ako troch desaťročiach má každé jedno slovo tejto deklarácie svoje miesto, zmysel a obrovský význam. Deklarácia o zvrchovanosti vždy bola, je a bude prejavom vôle slovenského národa žiť a rozhodovať o svojom osude slobodne a nezávisle a na tom skutočne záleží," vyhlásil Kamenický.

Vo svojom príhovore sa dotkol aj aktuálnej vojnovej problematiky. "Keď sa vojna rozbehne, bude už neskoro ľutovať, že sme skôr nespravili viac pre to, aby sme vojnu odvrátili. Mier nie je samozrejmosťou a už nikdy samozrejmosťou nebude. Za mier je potrebné všemožne bojovať. Chcem všetkých ubezpečiť, že vláda pod vedením Roberta Fica je vládou mieru, sociálneho zmieru a dialógu, hospodárskej prosperity a takouto vládou aj zostane," zdôraznil Kamenický.

Starosta Starej Bystrice a poslanec NR SR Ján Podmanický (Smer-SD) privítal na oslavách bývalých prezidentov SR a ČR Ivana Gašparoviča a Václava Klausa a tiež bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, ktorí boli hlavnými protagonistami rozdelenia Česko-Slovenska. Klaus bol v roku 1992 českým premiérom a Gašparovič predsedom SNR, ktorá deklaráciu o zvrchovanosti SR prijala. "Slovenskí a českí politici dokázali niečo ojedinelé, čo sa prehliada. Dva národy v strede Európy dokázali kultivovane a slušne urobiť dohodu o vzniku dvoch samostatných štátov. To je taký historický unikát, že mal byť ocenený Nobelovou cenou mieru, ak by sa udeľovala spravodlivo," poznamenal Podmanický.

Václav Klaus navštívil oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici opätovne po dvoch rokoch. "My sme v roku 1992 vedeli, že robíme nesmierne zodpovedné rozhodnutia. Ak tomu niekto neverí, chcel by som o tom každého ubezpečiť. Vývoj za uplynulých 32 rokov potvrdzuje, že to bolo nielen potrebné, ale aj správne rozhodnutie," uviedol Klaus.

Deklaráciu o zvrchovanosti SR schválila Slovenská národná rada (SNR) v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Po júnových voľbách v roku 1992 sa najsilnejšie a víťazné politické subjekty v Česku a na Slovensku Občianska demokratická strana (ODS) a Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) dohodli na vzájomných rokovaniach o riešení štátoprávnych problémov vtedajšej federácie. Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Za prijatie deklarácie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov SNR. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR – 17. júl – je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.