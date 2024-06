Veľké zdražovanie základných potravín: Obľúbený olej či syr išli hore o niekoľko eur! To ale nie je všetko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Igor Vershinsky)

BRATISLAVA - Slováci uplynulé dni a týždne počúvajú, že sa majú pripraviť na zdražovanie potravín. Môžu za to viaceré aspekty, najmä ukončenie odvodovej úľavy od začiatku júla. Napriek tomu niektoré potraviny v priebehu posledných týždňov zlacneli, iné, naopak, zdraželi. Štatistický úrad teraz priniesol vývoj cien vybraných potravín. Pri ktorých si musíme siahnuť hlbšie do vrecka?

Podľa Štatistického úradu ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 opäť vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj stravovacie a ubytovacie služby. Medziročnú infláciu ovplyvnili okrem potravín aj vyššie ceny alkoholu, tabaku a pohonných látok. Ceny za bývanie a energie klesli prvýkrát za tri roky.

Medzimesačný aj medziročný nárast

Ako bližšie priblížili, spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %. Tempo zdražovania však stále patrilo k najnižším za posledné tri roky. Spotrebiteľské ceny počas mája vzrástli podobne, ako v marci, celkovo len veľmi mierne. Rast cien sa prejavil v 4 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností), v 6 ceny klesli a v 2 odboroch sa ceny nezmenili.

"Najväčší vplyv mali ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré boli po dvoch mesiacoch poklesov vyššie v priemere o 1 %. V porovnaní s aprílom sa ceny zvýšili pri 5 z 9 sledovaných potravinových položiek. Vyššie boli najmä ceny mlieka, syrov a vajec, ako aj mäsa, chleba s obilninami. Nealko nápoje boli drahšie o 0,7 %. Naopak výraznejšie klesli ceny ovocia, zeleniny, cukru a cukroviniek, a tiež olejov a tukov. Ďalší zásadnejší vplyv na medzimesačný rast cien malo zdražovanie stravovacích a ubytovacích služieb v odbore reštaurácie a hotely o 0,6 %, ako aj odevov a obuvi o 0,8 %," upozornili zo Štatistického úradu.

Rozdiel v cenách potravín v medzimesačnom porovnaní (apríl 2024 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Ako dodali, inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v máji rast o 2,2 %. Medziročne vyššie ceny boli v 10 z 12 odborov (výdavkových skupinách domácností). Najvýznamnejší rastový vplyv na vývoj inflácie mali v máji najmä vyššie ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré patria k podielovo najvýznamnejším výdavkovým skupinám slovenských domácností. Ich ceny vzrástli v priemere o 0,7 %. Vyššie boli predovšetkým ceny mäsa, chleba a obilnín, ale i cukru a cukroviniek. Naopak, mlieko, syry a vajcia, ako aj oleje a tuky zlacneli medziročne takmer o 3 % a o viac ako 1 % zelenina a ovocie.

Čo zdraželo a čo zlacnelo?

Kým niektoré potraviny oproti minulému roku zlacneli, iné, naopak, zdraželi. Napríklad, ryža síce v porovnaní s rovnakým období v minulom roku zlacnela, ale medzimesačne jej cena išla nahor. V máji za ňu spotrebitelia zaplatili v priemere 1,64 eura, kým v apríli to bolo 1,55 eura. "Hore" išla aj hladká múka, kilo sa v máji predávalo za 0,66 eura, kým v apríli to bolo 0,57 eura. Medziročne však jej cena klesla o 12 centov. Vyššie cenovky sme pritom medzimesačne videli pri všetkých druhoch múky. Mierne stúpla aj cena obyčajného chlebu, a to o cent z 2,47 eura v apríli na 2,48 eura v máji. Medziročne sa jeho cena nezmenila. O 10 centov ale klesla cena vianočky, a to z 5,58 eura v apríli na 5,48 eura v máji. O 2 centy stúpli ceny vaječných cestovín, a to z 1,86 eura na 1,88 eura. Takmer 40-centový pokles vidieť v prípade lístkového cesta. To v apríli obchodníci predávali za 3,84 eura, v máji ho spotrebitelia vedeli kúpiť v priemere za 3,47 eura.

Rozdiel v cenách potravín v medziročnom porovnaní (Máj 2023 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Ceny sa menili aj v prípade mäsa. Napríklad, hovädzie predné s kosťou stálo v apríli 7,03 eura za kilo, v máji to bolo už 7,52 eura za kilo. Nárast tak je necelých 50 centov. Dramatickejší nárast ceny je v prípade hovädzieho predného bez kosti, to sme v apríli kupovali za 8,68 eura za kilo, v máji to bolo už 9,29 eura za kilo. Naopak, hovädzie zadné bez kosti zlacnelo, a to z 11,38 eura za kilo na 11,06 eura za kilo. O takmer euro zlacnelo aj bravčové karé, a to z 6,09 na 5,30 eura. O takmer 40 centov išli "dole" aj kuracie prsia, a to z 5,99 eura za kilo na 5,62 eura.

Pozor milovníci údenín

Na pozore by mali byť aj milovníci údenín. Čabajská klobása totiž medzimesačne zdražela, a to 10,66 eura za kilo v apríli na 11,09 eura v máji. O vyše euro je drahšie aj údené karé - spotrebitelia ho po novom kúpia za 10,53 eura, kým ešte v apríli stálo 9,43 eura. O necelých 80 centov zdražela aj šunková saláma, a to z 7,98 eura za kilo v apríli na 8,71 eura v máji. Hore išli aj čerstvé mlieka, a to plnotučné aj polotučné. Kým to "tučnejšie" zdraželo o 4 centy z 1,13 eura na 1,17 eura za liter, za polotučné budú musieť Slováci siahnuť hlbšie do vreciek - z 0,84 eura za liter v apríli stúplo na 0,95 eura za liter. Bezlaktózové mlieko, naopak, zlacnelo z 1,56 eura na 1,41 eura. Opäť zdraželo aj kondenzované mlieko o 15 centov, po novom zaň spotrebitelia zaplatia 2,34 eura. Kým milovníci plesňového syra Niva sa tešili, že apríli cena tejto pochúťky klesla na 9,87 eura, v máji opäť stúpla na 11,16 eura. O 1,3 eura zdražel aj ovčí syr, po novom zaň spotrebitelia zaplatia 20,42 eura za kilo.

Rozdiel v cenách potravín v medzimesačnom porovnaní (apríl 2024 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Rozdiel v cenách potravín v medziročnom porovnaní (Máj 2023 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Ceny za syry Eidam či oštiepok začali klesať. Za lahôdkový margarín zaplatia spotrebitelia v priemere o 50 centov menej, z 2,37 eura v apríli klesla cena na 1,88 eura. Kým repkový olej zlacnel o 15 centov na 1,79 eura za liter, slnečnicový opäť výrazne zdražel, a to na 1,73 eura za liter. Vyššiu cenovku má aj bravčová masť, po novom za ňu zaplatíme 1,11 eura. V medziročnom porovnaní však dramaticky zdražel olivový olej, a to o vyše 3 eurá. O viac, ako 2 eurá zdraželo aj kiwi.

Rozdiel v cenách potravín v medziročnom porovnaní (Máj 2023 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Rozdiel v cenách potravín v medzimesačnom porovnaní (apríl 2024 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

A čo ovocie a zelenina?

V súčasnosti máme obdobie, kedy všetky sezónne potraviny dozrievajú. A to sa odráža aj na cenách. Za hrozno platíme v porovnaní s aprílom o 8 centov menej, v máji sa v obchodoch objavovali cenovky v priemere 3,67 eura. Na cene klesol aj melón, a to z 1,99 na 1,25 eura za kilo. O 1,5 eura klesli aj broskyne, a to z 5,92 eura na 4,51 eura. Mnohé druhy ovocia a zeleniny však zdraželi.

Rozdiel v cenách potravín v medzimesačnom porovnaní (apríl 2024 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)

Rozdiel v cenách potravín v medziročnom porovnaní (Máj 2023 vs máj 2024) (Zdroj: Štatistický úrad)