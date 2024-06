Horúčavy pokračujú, v stredu nastane ZMENA! Počasie sa zhorší... Opäť nás zasiahne saharský prach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informuje portál iMeteo.sk, stred tlakovej výše, ktorá bude zasahovať aj do našej oblasti, sa mierne presunie a to z Dánska nad Baltské more. Aj z tohto dôvodu dnes máme jasné až polooblačné počasie, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Maximálna denná teplota dnes vystúpi od 27 do 31 stupňov Celzia, pričom chladnejšie je len na Orave, Liptove a hornom Spiši. Tam sa teplota bude pohybovať okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na východe severný vietor s rýchlosťou do 6 m/s.

Portál pripomína, že v súvislosti s teplým počasím si treba všímať aj UV index. Upozorňuje, že na poludnie bude mať hodnotu 7,3 a bude teda vysoký. V poludňajších hodinách je potrebné pre vlastné zdravie vyhľadávať tieň a chrániť sa pokrývkou hlavy, SPF, vhodným odevom a piť dostatok tekutín.

V stredu sa mierne ochladí, treba už rátať aj s búrkami

Zmena v počasí má nastať v stredu, kedy sa skončí stabilné a teplé počasie. Od juhu k nám bude prúdiť vlhší vzduch a teploty sa v priemere budú pohybovať okolo 26 stupňov Celzia, pričom na väčšine územia Slovenska bude oblačno až zamračené.

Pripraviť by sme sa opäť mali na búrky a prehánky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platí pre väčšinu územia Slovenska. Meteorológovia upozornili, že búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," varujú meteorológovia.

Autá si ešte neumývajte

Slovensko zasiahne ďalšia vlna saharského prachu, pričom čiastočky budú v ovzduší nad krajinou už v utorok. Naplno naše územie zasiahne opäť v stredu, kedy sa obnoví južné prúdenie do našej oblasti. Dotkne sa najmä západného Slovenska.