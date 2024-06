Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov, zhodli sa Majerský a Šutaj Eštok

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa mohol zmeniť volebný systém. Mohlo by vzniknúť viacero volebných obvodov. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3 sa na tom zhodli minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok a opozičný poslanec a šéf KDH Milan Majerský.

Hlas podľa ministra príde s myšlienkou zmeny volebného systému do vládnej koalície. Považuje to za dobrý nápad, ako vrátiť politiku k ľuďom. O počte volebných obvodov treba podľa Šutaja Eštoka diskutovať. "Každý jeden z okresov by mal mať svojho politického zástupcu v Bratislave, pretože tak vie ľahšie presunúť ťažisko problémov na to, aby sa riešili," skonštatoval.

KDH je za osem volebných obvodov, ktoré budú určené hranicami samosprávnych krajov. Za každý obvod by bol zvolený potrebný počet poslancov do súčtu 150. Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu. "Ale musí byť spustená odborná debata všetkých politických subjektov, odborníkov na regionálnu samosprávu, združenia miest a obcí, únie miest, zduženia SK8," podotkol Majerský. Chce, aby sa táto zmena diala odborne a nie politicky.

Šutaj Eštok v relácii reagoval na policajných odborárov, ktorí upozornili na zlé podmienky v Policajnom zbore (PZ) a platové ohodnotenie. O platoch bude rokovať s ministerstvom financií na budúci piatok (28. 6.). "Budem za tých policajtov boxovať, aby sme im tento rok platy v nejakej forme zvýšili. Na to dávam svoju hlavu ako predseda koaličnej strany," povedal minister. Financie chce hľadať aj úsporou na rezorte vnútra. Zároveň v krátkom čase spustí veľký audit všetkých budov ministerstva.

Policajti podľa Majerského volajú o záchranu

Tvrdí, že uniformy a počítače sa dajú vyriešiť v krátkom čase, na obnovu budov je potrebný dlhší čas. PZ by sa tiež mal decentralizovať. Okienková agenda by sa mohla presunúť na kraje, ktoré vedia operatívnejšie reagovať a financie efektívnejšie využiť pre občana, povedal Majerský. Každá nová vláda sa podľa neho decentralizácie bojí. "Čo sa dá vyriešiť v meste, nech sa vyrieši v meste. Čo sa dá v kraji, nech sa vyrieši v kraji. Načo by sme so všetkým mali behať do Bratislavy," poznamenal.

Majerský zároveň poukázal na to, že renta vrcholových politikov v rámci lex atentát, balíka zákonov predložených po atentáte na premiéra, by mala byť riešená samostatným zákonom. "Nech sa tam pokojne vyriešia všetky ústavné funkcie, či už predseda parlamentu, predseda vlády, prezident," podotkol. Renta podľa šéfa KDH nerieši bezpečnosť. Doplnil, že ak by v balíku zmien renta nebola, za lex atentát by hnutie v parlamente zahlasovalo.

Minister vnútra reagoval, že tento balík možno brať ako lex atentát jedna, v septembri bude druhá časť balíčka a pre komplexnejšie zmeny bude možno aj tretí návrh. "Teraz sú tu zmeny, ktoré sme usúdili, že sú z hľadiska spoločenskej situácie nevyhnutné," ozrejmil. Žiadny zákon podľa Šutaja Eštoka nedokáže zabrániť tomu, aby sa na Slovensku nenávisť "špičkovala".