Vzbura v RTVS vrcholí, v parlamente sa rozhoduje o jej osude! VIDEO Zamestnanci si prelepili ústa páskou

(Zdroj: TASR - Michal Svítok, Topky/Ramon Leško, Repro foto FB/Soňa Weissová)

NAŽIVO Tlačová konferencia strany SaS na tému "Nastáva transformácia RTVS na provládne médium"

Proti schváleniu nového zákona o STVR, ktorý ruší RTVS, dlhodobo protestujú zamestnanci RTVS. "Umlčanie RTVS sa blíži. Už vo štvrtok by mal parlament rokovať o zákone, ktorý telerozhlas zruší. Udeje sa to bez skutočnej snahy o skvalitnenie vysielania, naopak s účelom kontrolovať obsah. Ak zákon prejde, politici verejnosti ukážu, že ak sa im nepáči vysielanie, bezostyšne do neho môžu zasiahnuť - čo je jasná hrozba nielen pre nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie, pre slobodu médií na Slovensku, ale aj pre demokraciu," uvádzajú zamestnanci RTVS, ktorí nahrali emotívne video. "Nám v RTVS to nie je jedno, nemôže to byť jedno ani verejnosti," hovoria.

„Chceme slobodne informovať a záleží nám aj na vašom slobodnom prístupe k informáciám. Nechceme sa nechať umlčať, ale hrozí to. My nie sme len novinári, ktorí pripravujú spravodajstvo v rozhlase, televízii, na webe a sociálnych sieťach. Niektoré tváre a hlasy poznáte už roky. Iné sú menej známe alebo ich nepoznáte vôbec. Všetci sme dušou vysielania, dávame mu dlhé roky myšlienku aj formu. Každý robíme niečo iné, no spája nás láska k našej práci. Spája nás aj obava, že čoskoro dôjde k únosu verejnoprávnosti a obmedzeniu slobody slova na Slovensku,“ odkazujú vo videu, v ktorom majú prelepené ústa páskou.

Uvádzajú tiež, že nevysielajú len pre časť obyvateľov ale pre všetkých a chcú, aby to tak zostalo. "Slovensko práve teraz, v čase najväčších kríz potrebuje spoľahlivý a od akejkoľvek politickej moci nezávislý zdroj informácií. Potrebujeme silnú RTVS, musí byť pre všetkých. Chceme slobodné médiá,“ hovoria v závere videa.

Historický prvý štrajk v RTVS

Zamestnanci RTVS tiež tento mesiac (10. 6.) prvýkrát v histórii štrajkovali. Formou protestného pochodu sa vtedy presunuli od budovy Slovenského rozhlasu k budove Ministerstva kultúry SR, kde vystupovali rečníci. "Ak sa nepostavíme proti tomuto pokusu o likvidáciu verejnoprávnej televízie a rozhlasu, veci naberú raketový spád. Plánované legislatívne zmeny ohrozia redakčnú a tvorivú nezávislosť zamestnancov a spolupracovníkov RTVS. Táto situácia postaví pred neriešiteľné etické dilemy pri každodennom fungovaní inštitúcie aj ostatné profesie, vrátane výrobných a vysielacích zložiek," hovorí Štrajkový výbor.

Zamestnanci RTVS štrajkovali proti novému zákonu o STVR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Čo mení nový zákon

Podľa návrhu zákona o STVR sa má Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas. Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Návrh podľa rezortu kultúry vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

Rada by mala mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa STVR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Má mať aj právomoc šéfa, v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona, odvolať. Dňom účinnosti navrhovaného nového zákona sa má skončiť funkcia súčasného generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. Parlament zároveň odsúhlasil presun voľby členov Rady pre mediálne služby na budúci štvrtok (27. 6.).

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mení sa i názov verejnoprávneho média (STVR), keďže ten doterajší podľa predkladateľov degradoval štátotvorný (slovenský) národ. Zavádza nový inštitút etickej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady. STVR tiež zaradí každý deň do vysielania v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu Slovenskej republiky. Predstavitelia koalície argumentovali potrebu zmien neobjektívnosťou verejnoprávnej televízie a rozhlasu či neudržateľnosťou súčasného modelu fungovania.