FOTO Mladá Žanet čelne vpálila do kamióna, auto ostalo na šrot: Dojemné spomienky, rodičia prišli o jedinú dcéru

Tragická nehoda v okrese Dunajská Streda si vyžiadala život vodiča (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Polícia včera zasahovala pri tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život len 30-ročnej ženy. "Podľa prvotných informácií mala 30 ročná vodička ísť na aute Peugeot 2008 smerom na mesto Veľký Meder. Z doposiaľ nezistených príčin mala prejsť do protismeru a narazila do oproti idúceho nákladného vozidla.," informovala o tom trnavská polícia po nehode.

Vodička osobného auta utrpela vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Vodiča kamiónu po nehode podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Čo bolo presnou príčinou nehody polícia zisťuje. "Polícia apeluje na vodičov, aby v prípade, ak pociťujú únavu, alebo majú zdravotné problémy na chvíľu zastavili vozidlo, oddýchli si a až potom pokračovali v jazde alebo v jazde vôbec nepokračovali a odvoz si zabezpečili inou formou," poznamenala polícia na sociálnej sieti.

Slová, z ktorých mrazí

Pod policajným príspevkom sa okamžite začali hromadiť komentáre, v ktorých začali vodičku obviňovať z neohľaduplnej jazdy. Na nenávistné komentáre sa rozhodla zareagovať známa vodičky Žanety, Ingrid. "Viete je to pre mňa nezmyselná smrť. Poznala som Žanet. Bola to babenka do pohody. Mrzí ma, že tu riešite nejaké problémy. V prvom rade prišli rodičia o jedinú dcéru. Mali by sme byť k sebe tolerantný a nie písať tu blbosti," poznamenala jej známa Ingrid s obrovským žiaľom.

Žaneta bola podľa nej milá a dobrosrdečná žena. "Bola do voza aj do koča. Venovala sa psíkom v útulku. Včera som ti zapálila sviečku. Bola si úžasná. Si navždy v mojom srdiečku ako babenka, ktorá bola úžasná. Ak som si brala psíka z útulku, poradila si mi. Poznala si ich. Ďakujem za to, že som ťa poznala. Bola si super, úžasná a milovala si život... RIP budeš chýbať zlatíčko," dodala.