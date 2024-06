Nové informácie o brutálnom čine v Sládkovičove! Dobodanú Moniku (†33) našiel syn: Vyšetrujú to ako vraždu!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/M.L.)

Policajti našli v utorok popoludní v jednom z rodinných domov v meste Sládkovičovo 33-ročnú Moniku bez známok života. Ženu údajne vo štvrtom mesiaci rizikového tehotenstva mal nájsť jej 12-ročný syn, ktorý privolal záchranné zložky. "Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár už len mohol konštatovať úmrtie," priblížila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.

"Operačné stredisko na miesto okamžite vyslalo viaceré zložky, ktoré okolie miesta uzavreli. Policajti vykonali rozsiahlu obhliadku miesta činu, pri ktorej zaistili množstvo stôp," informuje trnavská krajská polícia s tým, že na miesto činu bol privolaný aj súdny lekár z Nitry. Polícia v utorok informovala, že začala vo veci trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

Vraždiť mal jej partner, ktorý po čine skočil pod vlak

Podľa informácií TV Markíza spáchal tento čin jej priateľ zo Srbska. Muž mal v utorok dopoludnia po vykonaní tohto skutku skočiť pod vlak medzi Sládkovičovom a Galantou. Polícia v súvislosti s úmrtím 32-ročného muža, ktorý bol partnerom nebohej ženy, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

"Policajti odboru kriminálnej polície naďalej vyhodnocujú a analyzujú všetky získané informácie súvisiace s vraždou, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré včerajším udalostiam predchádzali," dodáva polícia s tým, že v danej veci budú prebiehať viaceré znalecké dokazovania, a preto nie je v súčasnosti možné poskytovať žiadne čiastkové informácie.

„On na ňu stále kričal, stále sa mu niečo nepáčilo, ja neviem, čo sa mohlo stať,“ povedala pre Nový čas jedna z príbuzných. Podľa denníka sa mali Monika s partnerom ešte v utorok dopoludnia pohádať, po čo mal muž odísť a následne sa vrátiť. Podrobnosti toho, čo sa potom udialo, nie sú známe.

Podľa TV Joj malo k tragédii v rodinnom dome na Fučíkovej ulici prísť ešte v utorok ráno. Pravdepodobne v amoku mal schytiť nôž a bodnúť ju priamo do brucha. Keď si zrejme uvedomil, čo urobil, vybehol z domu a nameril si to vlakovú stanicu. Monika bola podľa susedov rozvedená a 12-ročného syna mala z predchádzajúceho manželstva. Rodinný dom, v ktorom ju našli, si kúpila asi pred štyrmi rokmi. Žila v ňom so svojím synom a súčasným partnerom Jasmínom. Podľa susedov mal syn s matkou pekný vzťah a bol na ňu naviazaný.