Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V ukončenom programovacom období šlo na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu 180 miliónov eur a bola vyčerpaná na 99 percent, podarilo sa urobiť 90 veľkých a 450 malých projektov. Táto spolupráca je príkladom úspechu. V novom programovacom období je vyčlenených 160 miliónov eur a už teraz môžeme povedať, že prostriedky určite budú vyčerpané, pretože záujem je obrovský. Ešte sme len začali a už teraz nám pôjdu posledné výzvy," skonštatoval Raši. Ubezpečil, že v prípade úspešných projektov budú financie prerozdeľovať rýchlo.

VIDEO

O financie v rámci poľsko-slovenskej spolupráce je obrovský záujem, uviedol Richard Raši (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Cieľom rezortu je tiež urýchliť proces verejného obstarávania. Minister verí, že sa to vyrieši v parlamente 19. júna, keď sa má rozhodovať o novele zákona o verejnom obstarávaní. "Tá má jediný cieľ, aby to, čo doteraz trvalo šesť mesiacov, trvalo jeden mesiac. Je tiež o tom, že dávame absolútnu dôveru našim starostom, primátorom a všetkým, ktorí riadia regióny," objasnil Raši. Prioritou je podľa neho najmä dopravné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom, ako prelomový vidí projekt dokončenia cyklistickej trasy okolo Tatier, čo by malo zásadný význam pre cestovný ruch. V najbližších mesiacoch chce rezort naštartovať aj projekt tzv. centier zdieľaných služieb.

Poľský veľvyslanec na Slovensku Maciej Ruczaj potvrdil, že v pohraničí chýba najmä kvalitná infraštruktúra. "Máme 551 kilometrov spoločnej hranice a nemáme jediné expresné alebo diaľničné prepojenie. V prípade Poľska je to náš posledný sused, s ktorým nemáme takéto spojenie, je to najväčšia brzda, pretože to znižuje možnosti ekonomického a medziľudského styku," skonštatoval. Ako problematický vidí tiež náročný proces prepojenia osobnej dopravy medzi oboma krajinami, či už ide o autobusovú alebo vlakovú. Verí, že nové nastavenie mechanizmov celý proces urýchli.

Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák dodal, že ak prejde v parlamente novela kompetenčného zákona, tak pod ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prejde agenda mestského rozvoja z rezortu dopravy. "Potrebujeme nanovo rozbehnúť medzivládne komisie. Cieľom je nastaviť všetky nové programy vrátane nórskych a švajčiarskych finančných mechanizmov, aby sme dokázali spojiť aj nadnárodné mestské programy, ktoré sú súčasťou mestského rozvoja a do územia preinvestovať financie na projekty, ktoré budú užitočné a udržateľné," uzavrel Kaliňák.