Populárny obchod zatvára na Slovensku jednu prevádzku za druhou! Hrozí hromadné prepúšťanie zamestnancov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Firma Okay je na trhu už 30 rokov. Počas svojho pôsobenie dokázala otvoriť prevádzky v rôznych častiach Slovenska a Česka. O to viac však ľudí šokovalo, keď začiatkom minulého roka 15.1. 2023 pristúpila k zatvoreniu svojej prevádzky vo Veľkom Krtíši. To ešte nikto netušil, že sa spustí sieť zatvárania predajní. 11.2. 2023 zatvorili predajňu v Martine a 8.10. 2023 zas v Prievidzi.

(Zdroj: FB/Okey)

So zatváraním predajní firma Okay neskončila ani tento rok. Koncom mája totiž ukončila ďalšie dve pobočky, a to v Trnave a vo Zvolene. Pokúsili sme sa preto zistiť, či budú zatvárať aj ďalšie svoje predajne, prípadne či nechystajú nejakú otvoriť. "Jedná sa o bežnú internú operatívu obchodných spoločností, ku ktorej sa do médií nemáme potrebu vyjadrovať," poznamenal hovorca spoločnosti.

(Zdroj: FB/Okey)

Hromadné prepúšťanie a veľké problémy

Podľa portálu Hospodárske noviny má firma Okey však veľké problémy. Jej zakladateľ a majiteľ Jindřich Žitovský hľadá už od minulého roka investora, avšak bez výsledku. Spoločnosť sa tak podľa interného zdroja rozhodla pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Doteraz spoločnosť na každom mesačnom stretnutí zamestnancov hovorila, že si vyberajú z plejády investorov. Na poslednej akcii však začali naznačovať reštrukturalizáciu firmy a na konci mája mali začať padať prvé výpovede.

Počas nasledujúcich mesiacov by tak firmu malo opustiť zhruba 40 ľudí. „Bolo nám ponúknuté buď odísť k 1. júnu a dostať mesiac kompenzáciu, alebo dva mesiace výpovedná lehota a jeden plat,“ opísal HN pod podmienkou anonymity jeden z prepustených zamestnancov. To však nie je všetko. Firma Okey má mať údajne v pláne zatvoriť až tretinu zo svojich necelých 100 obchodov, ktoré má po celom Česku a Slovensku.

Do úzadia by sa mal stiahnuť aj majiteľ Jindřich Žitovský spoločne so svojou dcérou. Hlavnú exekutívnu rolu tak prevezme David Tráge, ktorý pôsobí ako obchodný riaditeľ. Odborníci na fúzie a akvizície sú skeptickí. Podľa nich bude pre spoločnosť Okey náročné nájsť niekoho, kto by doplnil chýbajúci kapitál. Dlhy voči dodávateľom totiž narástli do desiatok miliónov korún.

„Firma Okay mala ohromný problém s cash flow už minulý rok. Neverím, že ju predaj nábytku alebo starších zásob zachránili cez Vianoce. Mohli maximálne len zmierniť pád,“ poznamenal pre HN zdroj z poprednej poradenskej firmy. „Aby sa našiel investor, firma musí najskôr prejsť veľkou reštrukturalizáciou alebo sa môže predať s ohromným diskontom, na čo zrejme nie je doterajší majiteľ pripravený.“