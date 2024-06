Zvrat v hromadnom zatváraní predajní známeho reťazca: Nechutná marketingová praktika? Všetko môže byť inak

(Zdroj: Getty Images)

Firma Okay, ktorá pôsobí už viac ako 30 rokov a po celom Slovensku a Česku má niekoľko predajní, začala začiatkom minulého roka zatvárať jednu predajňu za druhou. Postupne skončili predajne vo Veľkom Krtíši, Martine aj v Prievidzi. So zatváraním predajní firma Okay neskončila ani tento rok. Koncom mája totiž ukončila ďalšie dve pobočky, a to v Trnave a vo Zvolene.

Pred pár týždňami sme sa hovorcu spoločnosti opýtali, či budú pristupovať aj k ďalšiemu zatváraniu. Podľa neho však šlo o bežnú operatívu."Jedná sa o bežnú internú operatívu obchodných spoločností, ku ktorej sa do médií nemáme potrebu vyjadrovať," poznamenal hovorca.

Zatvárajú všetky predajne? Obrovský zvrat

Zdá sa však, že spoločnosť má obrovské problémy. Najnovšie totiž oznámila definitívne zatváranie všetkých predajní. "Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny na e-shope aj predajniach," poznamenala spoločnosť. V skutočnosti však môže byť všetko inak. Podľa portálu zive.aktuality.sk môže ísť len o marketingový ťah. Ceny v obchodoch totiž ani zďaleka nie sú likvidačné. Jedna z oslovených predajní im dokonca potvrdila, že 4. júla skutočne zatvoria, ale len na pár dní a následne znova otvoria. Údajne mala podobnú prakitiku spoločnosť Okay využiť už aj v minulosti, keď k určitému dátumu na pár dní zatvorila svoju predajňu a neskôr ich znovu otvorili.

Spoločnosť Okey začala mať veľké problémy ešte od minulého roka. Podľa portálu Hospodárske noviny majiteľ Jindřich Žitovský hľadá investora už od minulého roka, avšak bez úspechu. Začiatkom tohto mesiaca dokonca zdroj z interného prostredia poznamenal, že spoločnosť má pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Zdroj z poprednej poradenskej firmy pre HN poznamenal, že „firma Okay mala ohromný problém s cash flow už minulý rok. Neverím, že ju predaj nábytku alebo starších zásob zachránili cez Vianoce. Mohli maximálne len zmierniť pád." Ako zároveň dodal, „aby sa našiel investor, firma musí najskôr prejsť veľkou reštrukturalizáciou alebo sa môže predať s ohromným diskontom, na čo zrejme nie je doterajší majiteľ pripravený.“