Možnosť vrátenia tovaru bez dôvodu by mohla byť aj v kamenných obchodoch: Navrhujú opoziční poslanci

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu do dvoch týždňov by sa mohla rozšíriť aj na kamenné obchody. Doteraz to zákon umožňoval iba pri kúpe na diaľku. Vyplýva to z návrhu skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ na novelizáciu zákona o ochrane spotrebiteľa.