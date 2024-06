Podmienka počtu klientov podľa SaS znižuje konkurenciu v druhom pilieri

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Konkurencia v spravovaní financií z druhého dôchodkového piliera by sa mohla zvýšiť. Opoziční poslanci za SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková predložili do Národnej rady (NR) SR novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá by uľahčila vstup do systému novým subjektom. Podľa ich návrhu by sa mala vypustiť podmienka, aby do 18 mesiacov mala dôchodková správcovská spoločnosť aspoň 50-tisíc klientov.