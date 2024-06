Čistá mzda od januára porastie: Väčšie výplaty budú mať všetci zamestnanci! Takto si môžete vypočítať sumu

(Zdroj: Getty Images)

Na nárast upozornil portál Finsider. V zmluve sa so zamestnávateľom dohodnete na výške hrubej mzdy. Túto sumu však reálne v deň výplaty nedostane. Odrátajú sa z nej totiž dane a odvody. Nievšak z celej. Existuje totiž takzvaná nezdaniteľná časť základu dane. Tá predstavuje sumu, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Táto nezdaniteľná časť každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je naviazaná.

Dnes už vieme, že suma životného minima od júla tohto roka stúpne zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Zvýši sa totiž o rast inflácie nízkopríjmových domácností, ktorá v apríli dosiahla úroveň 1,9 percenta.

Nezdaniteľné minimum sa počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima. Od januára budúceho roka tak suma, ktorá bude oslobodená od dane stúpne z 5 646,48 eura na 5 753,79 eura ročne. Mesačne to bude zo súčasných 470,54 eura na 479,48 eura.

V praxi to bude mať za dôsledok, že od januára 2025 by mala zamestnancom porásť aj čistá mzda. Portál vysvetlil, že v tomto roku dostáva bezdetný zamestnanec so mzdou 1 200 eur v čistom vyše 931 eur, od januára zarobí o necelé dve eurá viac. Nezdaniteľné minimum totiž zníži jeho daňový základ a štátu tak zaplatí nižšie dane.

Nárast bude len mierny

Napriek tomu, že ide určite o potešujúcu správu, reálna suma nárastu čistej mzdy je relatívne malá a pohybuje sa v pár eurách. Pre porovnanie vlani rástlo životné minimum o vyše 14 percent, preto bol aj rozdiel v čistej mzde oveľa výraznejší.

Pri nezdaniteľnej časti základu dane treba mať tiež na pamäti, že celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí za celý rok zarobia 25 426,27 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa postupne znižuje až na nulu.