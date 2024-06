Brusel je pre europoslancov zlatá baňa: 10-tisícovým platom to nekončí! Z benefitov sa vám zatočí hlava

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP, Getty Images)

BRATISLAVA/BRUSEL – Už túto sobotu si budeme voliť 15 zástupcov do Európskeho parlamentu, ktorí nás budú reprezentovať najbližších 5 rokov. Je známe, že mandát europoslanca v sebe nesie rozprávkovú finančnú odmenu. Možno však netušíte, že niekoľkotisícový plat nie je to jediné, čo zvolení poslanci získajú. Z niektorých benefitov, ktoré si budú naši europoslanci užívať, vám padne sánka.

Vyjadrenie Martina Nemkyho, predsedu Štatistického úradu SR k pripravenosti ŠÚ SR na eurovoľby (Zdroj: Štatistický úrad)

Začnime však spomínaným platom. Ten je od roku 2009 pre všetkých poslancov rovnaký. Dovtedy sa totiž líšil krajinu od krajiny a existovali medzi nimi priepastné rozdiely. Od 1. júla 2023 predstavuje plat europoslanca v hrubom 10 075,18 eura, čo je v čistom 7 853,89 eura. Peniaze sú vyplácané z rozpočtu Európskeho parlamentu.

Okrem toho europoslanec dostáva príspevok na všeobecné výdavky vo výške 4 950 eur mesačne. Tieto peniaze majú slúžiť napríklad na prenájom kancelárie a náklady spojené s jej vedením, telefonovaní, poštovnými službami či náklady súvisiace s údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia. Má to však háčik. Ak sa totiž poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní na polovici plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku, ktorý trvá od septembra do augusta, tento príspevok sa mu zníži o polovicu.

S výkonom mandátu sú spojené aj diéty. Za každý deň, keď sa poslanec nachádza v europarlamente a vykonáva tam oficiálnu činnosť, dostane 350 eur na stravu a ubytovanie. Svoju účasť však musí v daný deň potvrdiť podpisom. V prípade schôdzí organizovaných mimo Európskej únie sa poskytuje príspevok vo výške 175 eur, ktorý je tiež podmienený podpisom. Náklady na ubytovanie sa však uhrádzajú oddelene.

(Zdroj: Getty Images)

Preplatia im aj cestovné náklady

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, ako sú plenárne schôdze, schôdze výborov a schôdze politických skupín, sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu. Poslancom sa po predložení účtov preplácajú aj skutočné náklady na cestovné lístky zakúpené na účely účasti na takýchto schôdzach , a to do maximálnej výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede D (alebo podobnej), železničného lístka prvej triedy alebo 0,58 eur za km pri jazde osobným autom (s obmedzením do 1000 km), okrem pevne stanovených príspevkov podľa vzdialenosti a doby trvania cesty určených na pokrytie ostatných nákladov na cestu (napríklad diaľničných poplatkov, príplatkov za nadmernú batožinu alebo rezervačných poplatkov).

Poslanci musia tiež často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, alebo mimo neho, avšak na iné účely, ako oficiálne schôdze, napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve. V tejto súvislosti platí, že poslanci majú na činnosti mimo členského štátu, v ktorom boli zvolení, nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky 4 886 eur ročne. V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu, pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Europarlament sa bude na plenárnom zasadnutí zaoberať návrhom na zrušenie striedania letného a zimného času (Zdroj: TASR/AP)

Dostanú aj desaťtisíce na asistentov a tučnú penziu

Okrem toho má každý poslanec vyčlenené finančné prostriedky na asistentov, ktorí splnia stanovené podmienky. V roku 2024 má každý poslanec k dispozícii maximálne 28 696 eur na mesiac. Tieto peniaze sa však nevyplácajú poslancovi, ale priamo asistentom spĺňajúcim podmienky a s platnou zmluvou, ako aj orgánom zodpovedným za výber dane z príjmu. Celková suma výdavkov na miestnych asistentov a stážistov nesmie prekročiť 75 % sumy vyhradenej na asistentskú výpomoc. Poslanec môže mať troch či štyroch asistentov priamo v Bruseli či Štrasburgu, miestnych asistentov vo svojej domovine a ešte aj stážistov.

Pôsobenie vo funkcii sa europoslancom premietne aj do penzie. Na starobný dôchodok majú nárok po dovŕšení 63. roku života. Ten tvorí 3,5 % platu za každý rok vo funkcii. Čím dlhšie sa teda poslanec v Európskom parlamente „udrží“, tým viac peňazí dostane. Nemôže to byť však viac ako 70 % platu. Pri aktuálnom plate poslancovi, ktorý odrobil v končiacom volebnom období celých päť rokov, vychádza za tento čas dôchodok vo výške približne 2 000 eur. Náklady na tieto dôchodky sú tiež hradené z rozpočtu Európskej únie.