Vo voľbách sa točia obrovské peniaze: Stávkové kancelárie makajú na plné obrátky! TOTO sú najväčší favoriti tipujúcich

Možnosť staviť si na voľby do Európskeho parlamentu ponúkajú svojim klientom všetky veľké stávkové kancelárie na Slovensku. „Oproti posledným voľbám do europarlamentu v roku 2019 evidujeme výrazne zvýšený záujem našich klientov o voľby. Súvisí to so zvýšeným záujmom stávkujúcich o voľby všeobecne,“ prezradil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.

Podľa prieskumov a vkladov sa v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu očakáva výrazne vyššia účasť ako naposledy. Pred piatimi rokmi prišlo k eurovoľbám najviac Slovákov v histórii – 22,74 %. Paradoxne však išlo o najnižšiu účasť spomedzi všetkých štátov Európskej únie.

„Je takmer isté, že tento rok bude účasť výrazne vyššia ako počas posledných eurovolieb, a teda výrazne prekoná doterajší rekord. O niečo viac sa stávkuje na vyššiu účasť, pričom Fortuna má vypísané hranice na úrovni 30 – 34 %,“ doplnil Tarek Yacoob.

Stávková kancelária Niké očakáva, že najviac stávok bude prijatých až v úplnom závere, ako už býva zvykom. Navyše, tipéri budú mať u nich možnosť tipovať eurovoľby aj v deň ich konania, to znamená v LIVEstávkach.

O víťazovi sa rozhodne medzi dvoma stranami

Podľa špecialistov na kurzové stávky v Tipsporte sa boj o víťazstvo v eurovoľbách na Slovensku zredukoval medzi PS a Smer. Svedčí o tom aj fakt, že tretí najväčší favorit na prvenstvo Hlas-SD nasleduje s vysokým kurzom 80:1. „Z hľadiska celkovej sumy vsadenej v eurách je 55,5 % náberov na víťazstvo PS a 44,5 % na víťazstvo Smeru-SSD. Najviac tiketov bolo k dnešnému dňu tiež uzatvorených na hnutie Progresívne Slovensko (592), nasleduje Smer-SSD (437),“ informuje Tipsport.

Aktuálne kurzy - Tipsport (Zdroj: Tipsport.sk)

uviedol vedúci komunikácie a CSR Tipsport SK Filip Timár.

Bookmakeri odhadujú, že v europarlamente budú za Slovensko sedieť zástupcovia: PS, Smeru, Hlasu, Republiky, KDH a SaS. K trom najčastejším tipom patrí okrem stávok na víťazstvo PS či Smeru aj zisk strany SaS nad 5 %.

27-tisíc na víťazstvo Progresívneho Slovenska

Jeden z klientov Fortuny si stavil za takmer 5 700 eur na to, že Smer-SD bude mať viac hlasov ako Progresívne Slovensko. Ak mu tento odhad vyjde, vyhrá takmer 10-tisíc eur. „Paradoxne prišla najvyššia stávka na slovenské eurovoľby z Česka. Klient stavil takmer 27 000 eur na víťazstvo Progresívneho Slovenska, respektíve nevýhru Smeru. Vklady rozdelil do ôsmich, prevažne skupinových tiketov, kde má aj mnohé stávky na tenisové zápasy,“ povedal Yacoob.

Aktuálne kurzy - Fortuna (Zdroj: Fortuna.sk)

Volebným prekvapeniam ľudia tentokrát veľmi neveria

V Niké prijali zatiaľ najvyššiu stávku za 6-tisíc eur, pričom tipujúci vsadil na to, že Demokrati získajú menej ako 5 percent a v Rakúsku bude víťazom strana FPO. Ak sa takýto scenár zrodí, tipér môže vyhrať 8.940 €. „Zaujímavosťou je, že v porovnaní s minulosťou tipéri o čosi menej tipujú volebné prekvapenia. Ale máme prijaté na to, že víťazom volieb sa stane strana Republika s kurzom 90. Klient môže pri vklade 10 € vyhrať 900. Alebo potom s kurzom 350, že sa víťazom volieb stane strana Demokrati,“ uviedol hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.

Aktuálne kurzy v NIké (Zdroj: nike.sk)

Tipujúci v Niké zatiaľ predpokladajú volebnú účasť na úrovni 31-32 percent. Napríklad jeden tipér si za 2 890 eur stavil na to, že účasť nepokorí hranicu 32 percent. Ak sa takýto scenár zrodí, vyhrať môže 4 999 eur.