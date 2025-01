Predčasne voľby už tento rok? Politické stávky lámu rekordy, TAKTO vidí šance bookmaker

(Zdroj: TASR/Roman Hanc, Getty Images, Topky/Vladko Anjel)

Situácia sa podľa vedúceho bookmakerov Tipsport SK Pavla Boška každý deň mení, spory v koalícii sú veľké, väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky je neistá. „Premiér Fico navyše začal hovoriť o ohrození štátu. V tejto situácii je ťažké predvídať ďalší vývoj, ale aktuálne je šanca na predčasné voľby v tomto roku o niečo vyššia – okolo 50 %.“

Podľa odborníka by predčasné voľby najviac uškodili súčasnej vláde. „Ak dôjde k predčasným voľbám, znamenalo by to, že vláda nezvládla svoju úlohu a ukončila získaný mandát skôr. Opozícii to pomôže, ale berúc do úvahy jej roztrieštenosť, nemožno tvrdiť, že výsledok volieb prinesie veľké zmeny,“ poznamenal P. Boško.

Politické stávky lámu rekordy

Záujem o volebné stávky medzi klientami Tipsportu každý rok rastie. Potvrdzujú to aj slová Pavla Boška. „Keď sme s nimi začínali, nábery sa pohybovali okolo 80-tisíc eur, no pri minuloročných prezidentských voľbách si ľudia dokopy stavili za viac ako 4,32 milióna eur. Je dokonca pomerne bežné, že tipér si kvôli voľbám v Tipsporte založí účet.“

Stávková kancelária už v rámci prognózy ukázala na súčasné kurzy. Na možnosť "áno" (to znamená, že predčasné voľby budú tento rok) je lákavejší kurz, teda menšia pravdepodobnosť 3,30:1. Na možnosť "nie" je vypísaný kurz 1,26:1. Viac Slovákov si zatiaľ stavilo na to, že predčasné voľby budú (75 % verzus 25 %). "Prirodzene, súvisí to zrejme s výhodnejším kurzom, keďže nejde o príliš vysoké stávky," dodal Buček z Tipsportu.

Pri voľbách majú tipéri radi stávky na vysoké kurzy a nepravdepodobné udalosti.pripomenul odborník na spoločenské a politické stávky.Pavol Boško dal tipérom aj jednu radu, ako pristupovať k politickým stávkam.