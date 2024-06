Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikové: Toto odporúča rezort vnútra

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Takmer polovicu úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikové. Vyplýva to z odporúčaní civilnej ochrany zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Priblížila, že ľudia nemajú ostávať v zaplavenom aute v prípade zaliatia vodou. Odporúča vystúpiť a nájsť si vyvýšené miesto.

"Nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch hrozí aj ich zrútenie," upozornila civilná ochrana. Verejnosť sa má vrátiť a pohľadať inú cestu, alebo zostať na vyvýšenom mieste.

video

Protipovodňové opatrenia na Tyršovom nábreží v Bratislave (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezort vnútra upozornil, že pri povodniach si majú ľudia predovšetkým chrániť zdravie, až potom majetok. "V prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné alebo vopred určené miesto," uviedol na sociálnej sieti.

V prípade dostatku času sa odporúča vypnúť elektrinu alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu. Dôležité vybavenie domácnosti premiestniť do vyšších poschodí a zavrieť všetky okná. Pre prípad krízovej situácie si pripraviť evakuačné vozidlo, batožinu, lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na dva až tri dni.

Pripraviť treba aj evakuáciu zvierat a odstrániť látky z vonkajšieho prostredia, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu. "Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody," doplnil rezort vnútra. Zároveň treba dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy. Dodal, že ľudia majú konať s rozvahou a zbytočne neriskovať.

Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že povodňová vlna na Dunaji by mala na Slovensko doraziť počas stredy. Hladina Dunaja v Bratislave by počas stredy mala ešte mierne stúpnuť, aktuálne dosahuje prvý stupeň povodňovej aktivity. Vo večerných hodinách by mal Dunaj kulminovať.