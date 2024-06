MIMORIADNE VIDEO Povodňová vlna postupuje Dunajom! Na ľudí číha okrem vody ďalšia NÁSTRAHA

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, SHMÚ)

BRATISLAVA - Dunaj na Slovensku v noci kulminoval v prvých staniciach. Podľa predpovede by mal v Bratislave začať postupne klesať, najmä v popoludňajších hodinách. Aktuálne je stále na 2. stupni povodňovej aktivity. Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla maximálnu výšku 765 centimetrov a kulminoval tesne pod úrovňou 4-ročného prietoku.

11:30 Aktuálna situácia v Bratislave v súvislosti s hladinou Dunaja na Tyršovom nábreží

10:05 Povodňová vlna postupuje slovenským úsekom Dunaja

Ako informuje SHMÚ, ua posledných 12 hodín sa v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja sa mnohých miestach vyskytli slabé zrážky, zväčša do 5 mm, ojedinele do 8 mm. "V hornej časti slovenského úseku Dunaja je hladina ustálená pri vysokom vodnom stave, po dlhej kulminácii. Na strednom a dolnom úseku je mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny," približujú meteorológovia.

V Medveďove pri vodnom stave 715 cm tu aktuálne kulminuje, v Komárne má Dunaj 609 cm a Štúrove 517 cm. Dodávajú, že vo všetkých troch staniciach je prekročený 1. SPA. Na dolnom úseku Moravy v Devínskej Novej Vsi je hladina 575 cm pri prekročenom 2. SPA z dôvodu spätného vzdutia hladiny Moravy. "Hladina v Devíne kulminovala na úrovni 714 cm včera o 20.30 h a v Bratislave na úrovni 765 cm o 22.30 h," dodávajú zo SHMÚ.

"Podľa očakávaného vývoja situácie očakávame v hornej časti slovenského úseku Dunaja pozvoľný mierny pokles, v dolnej časti ešte mierny vzostup až vzostup z dotekania s kulmináciou v Medveďove a Komárne v dnešných poludňajších až podvečerných hodinách. Na Morave predpokladáme mierny pokles až pokles vodnej hladiny," približujú meteorológia s tým, že situáciu monitorujú a poskytované informácie priebežne aktualizujú podľa potreby.

Dunaj v Bratislave v noci kulminoval na úrovni 4-ročnej povodne

Dunaj v Bratislave v noci kulminoval na úrovni zhruba 4-ročnej povodne, informuje iMeteo. Kulminácia bola zaznamenaná v úseku od Hainburgu po Devín. Bratislava by však podľa predpovedí mala mať to najhoršie za sebou, pričom na úrovni okolo 2. povodňového stupňa by sa mal Dunaj pohybovať aj v priebehu štvrtka. Pokles Dunaja bude veľmi pomalý a pod hranicu povodňových stupňov sa Dunaj dostane až počas víkendu.

Aktuálne (k 7.45 h) dosahuje v Bratislave Dunaj výšku 753 cm, pričom SHMÚ predpovedá, že počas najbližších hodín ešte o niečo porastie, no stále sa bude držať len pár centimetrov nad 2. povodňovou úrovňov. Na 1. povodňovú úroveň by mal klesnúť v podvečerných hodinách.

Polícia apeluje na občanov

Polícia v súvilosti so zvýšenou hladinou Dunaja apeluje na ľudí, aby rešpektovali pokyny prítomných hliadok a nevstupovali na miesta označené páskou so zákazom vstupu. Bratislavská mestská polícia už v utorok (4. 6.) informovala, že viaceré oblasti v blízkosti tokov Dunaja a Moravy sú preventívne zabezpečené proti vstupu osôb. Uzatvorili napríklad Tyršovo nábrežie, Slovanské nábrežie pod hradom Devín, ako aj cyklotrasu pod Mostom Slobody v Devínskej Novej Vsi.

V Bratislave stále platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa. V okrese Dunajská Streda je vydaný prvý stupeň výstrahy. Situácia v prípade zvýšenia hladiny rieky Dunaj je však podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) stabilizovaná.

Na Devíne v stredu vyhlásili mimoriadnu situáciu

bratislavskej mestskej časti Devín vyhlásili v stredu ráno mimoriadnu situáciu. Dôvodom je povodňová aktivita 1. stupňa, hrozba vybreženia rieky Dunaj a zaplavenia obývaného územia. Mimoriadna situácia sa týka lokalít Pri Sihoti a Stará Horáreň. "Z dôvodu povodňovej aktivity prvého stupňa bola vyhlásená mimoriadna situácia na zastavanom území, ktoré je trvale obývané obyvateľmi. Vybrežením rieky Dunaj sú priamo ohrození na živote, zdraví a majetku," konštatuje samospráva.

Hladina Dunaja stúpa, na Devíne stavajú protipovodňové zábrany

Krízový štáb mestskej časti bude počas mimoriadnej situácie koordinovať aktivity s dotknutými organizáciami a subjektmi. O priebehu bude priebežne krízový štáb informovať aj obyvateľov. Mimoriadna situácia by mala trvať do poklesu hladiny rieky Dunaj a odstránenia následkov tejto udalosti. Vo štvrtok ráno (7.45 h) dosahuje hladina Dunaja na Devíne 700 cm.

Na ľudí číha okrem vody ďalšia nástraha

Vyliatie riek Dunaj a Morava do prírodných záplavových území znamená aj aktiváciu tých najrozsiahlejších liahnisk komárov. "Od začiatku roku sme síce vykonali už viac ako 250 zásahov a viac ako 5-tisíc terénnych monitoringov liahnisk, ktoré vznikali v dôsledku najmä miestnych zrážok, najproblematickejšie liahniská však vznikajú práve teraz, na rozsiahlych zaplavených územiach," informuje samospráva hlavného mesta.

Mesto vysvetľuje, že na zaplavených plochách sa v závislosti od teploty a hĺbky vody do niekoľkých hodín až dní z dávnejšie nakladených vajíčok liahnu larvy komárov. Najintenzívnejší vývin lariev sa deje po ustálení hladiny, čiže keď na zaplavenej ploche prestáva prúdiť voda z hlavného toku. Larvy komárov sa liahnu najmä v stojatej vode, resp. v stojatej vode už vyliahnutým larvám nehrozí odplavenie do hlavného toku rieky.

"Zaplavené plochy každý deň monitorujeme. Ak sa v odobratej vzorke vyskytnú larvy, ihneď zasahujeme. Larvicíd BTI ničí larvy komárov, nie samotné vajíčka, preto treba najprv počkať na vyliahnutie lariev," dodáva mesto s tým, že podľa terénu zasahujú prostredníctvom chrbtových chrličov, člnov, dronov a v prípade tých najväčších plôch aj helikoptérou. Po zásahu opäť kontrolujú liahnisko, či bol zásah úspešný a v prípade zostávajúcich lariev zásah opakujú. Mesto vysvetľuje, že účinný larvicíd BTI pri správnej aplikácii ničí 100% lariev v liahnisku, skôr ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre. Zároveň keďže je selektívny, na rozdiel od škodlivých chemických postrekov, ním môžeme zasahovať aj v chránených územiach III. a IV. stupňa.

"V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme robiť naozaj všetko preto, aby sme zničili čo najviac lariev komárov. Faktom ale je, že na území Bratislavy sa nachádzajú aj rozsiahle liahniská na záplavových plochách s V. stupňom ochrany, kde nie je možné zasahovať ani s BTI a už určite nie chemickými postrekmi. Komáre z týchto liahnisk, ako aj z liahnisk mimo územia Bratislavy môže vietor zaviať aj do obývaných častí mesta. Vďaka zásahom na všetkých ostatných plochách však zničíme doslova miliardy komárov, bez týchto zásahov by situácia bola bez pochýb výrazne horšia," vysvetľuje magistrát.

Ľudí ďalej upozorňuje, že komáre sa liahnu aj v rôznych nádobkách, sudoch s vodou a jazierkach v súkromných záhradách. "Z menších nádob vodu pravidelne vylievajte a pre väčšie sudy s vodou či nezarybnené jazierka odporúčame použiť BTI tablety," hovorí mesto s tým, že vyzdvihnúť si ich môžu na magistráte na Primaciálnom námestí 1 na Službách občanom, alebo na miestnych úradoch mestských častí.