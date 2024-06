Ministerka zdravotníctva Dolinková prináša dobrú správu: Výstavba nemocnice v Martine sa môže rozbehnúť

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pripomenula, že celý projekt úplne novej martinskej nemocnice sa zrodil ešte počas vlády Petra Pellegriniho. Žiaľ, po voľbách v roku 2020, začal tak ako mnohé ďalšie užitočné veci, výrazne meškať. „Po mojom nástupe do funkcie ministerky zdravotníctva sa preto stal jednou z mojich hlavných priorít. Slovensko novú špičkovú nemocnicu jednoducho potrebuje. A my sme povinní urobiť všetko pre to, aby sme gro prostriedkov na jej výstavbu mohli použiť zo zdrojov európskeho Plánu obnovy,“ uviedla Zuzana Dolinková.

Pre niekoľkými dňami sa skončil náročný proces verejného obstarávania na výstavbu Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine. Víťaz, ktorým je skupina dodávateľov môže začať už čoskoro stavať. Oproti pôvodným predpokladom však došlo k jednej a pochopiteľnej zmene: po obrovskej inflácii už nebudú na výstavbu nemocnice stačiť pôvodne naplánované európske prostriedky. „My sa musíme vyhnúť tomu, aby nám kvôli ich nedostatku vyrástol namiesto nemocnice ďalší betónový a nikdy nedokončený skelet. Preto už zajtra požiadam vládu, aby sa uznesením zaviazala, že zvyšné prostriedky nájde buď zmenami a úsporami v Pláne obnovy, eurofondoch alebo v prostriedkoch štátneho rozpočtu,“ priblížila ministerka Dolinková. Ako zároveň doplnila, finančné prostriedky budú reálne potrebné až v roku 2027. Ale táto garancia vlády môže odštartovať skutočnú výstavbu už počas niekoľkých dní.

Prvý reálny výkop na mieste novej nemocnice môže byť už len otázkou niekoľkých dní. Slovenskí pacienti novú nemocnicu v Martine potrebujú, zaslúžia si dostať v nej špičkovú zdravotnú starostlivosť a noví lekári výborné vzdelanie. „Bude mi cťou ukázať im, že tento dlhoročný plán sa konečne stáva realitou,“ dodala na záver ministerka Zuzana Dolinková.