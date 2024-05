Je dôležité, aby v Európskom parlamente sedeli kompetentní ľudia, tvrdí strana MySlovensko

Europarlament (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA - Je dôležité, aby v Európskom parlamente (EP) sedeli kompetentní a zodpovední ľudia. V rozhovore to uviedla strana MySlovensko, ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Medzi jej priority patrí nastaviť EÚ na exportnú veľmoc, chrániť kontinent pred nelegálnou migráciou či vytvárať tlak na nízke dane. Rozhovor so stranou je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do EP.

Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?

Zobudiť EÚ. Zmeniť jej smerovanie a návrat k podstate jej vzniku. K silnej ekonomicko-hospodárskej Únii. Nastaviť EÚ znovu na exportnú veľmoc - vyrábať autá, ktoré ľudia chcú, nedovážať ich z Číny. Zastaviť tak dotačnú podporu technologického výskumu čínskej ekonomiky. Vytvárať tlak na nízke dane a zachovanie slobodného voľného trhu. Chrániť kontinent pred nelegálnou migráciou. Zabezpečiť férové podmienky slovenských poľnohospodárov. Nastaviť regionálne čerpanie eurofondov. Rovnocenne hájiť záujmy Slovenska v domácom aj medzinárodnom prostredí. Voliť rovnako, znamená, že nemôžeme očakávať iný výsledok. Znamená to ďalší nárast cien energií, ďalšiu infláciu, destabilizáciu a započatie kultúrneho a ekonomického rozvratu EÚ. Je preto dôležité voliť manažérov-ekonómov.

archívne video

Maroš Šefčovič o hlavných výzvach EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

V čom môže EP pomôcť Slovensku?

Práve EP je miesto, kde môžeme spoločne rozhodovať o budúcnosti Európy a Slovenska. Preto je dôležité, aby tam sedeli kompetentní a zodpovední ľudia. Tí formujú prostredníctvom prijímaných zákonov pomoc členským krajinám EÚ.

Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?

Jednotný trh, slobodný pohyb, výrazné zlepšenie kvality života, právne ukotvenie v rámci EÚ, 38 miliárd eur z EÚ rozpočtu (ak započítame aj plán obnovy). Priblíženie výkonu ekonomiky k priemeru EÚ o 22 percent, a to hlavne vďaka zapojeniu sa do medzinárodného obchodu. Z ekonomického tigra sa však stala stagnujúca krajina bez vízie. V HDP sme štvrtá najhoršia krajina z 27. Zaostávame v inováciách, investujeme do výskumu šesťkrát menej ako lídri rebríčka. Tomu nasvedčuje aj nízky počet startupov, štvrtý od konca. A v 2023 sme mali v priemere najvyššiu úroveň inflácie z celej eurozóny. Dôležité je preto riešiť budúcnosť, a to školstvo, inovácie, digitalizáciu a samotnú víziu Slovenska. Slovensko potrebuje víziu a plán.

V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?

Európski konzervatívci a reformisti. Skupina sa skladá z europoslancov zameraných na pravicový stred. Frakcia presadzuje tradičné hodnoty ako základ spoločnosti rodina, zodpovednosť, konkurencieschopnosť štátov a taktiež potrebu "eurorealistickej" politiky EÚ, tzn. vyzýva Úniu k zvýšeniu transparentnosti a pružnosti a k spolupráci zdravého rozumu, zaistenie racionálnejšieho rozpočtu EÚ, obmedzenie byrokracie.