Nový týždeň so sebou prinesie počasie ako na hojdačke: Dusno, ale aj intenzívne búrky! A čo víkend?

(Zdroj: Getty Images)

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude prevažne oblačná, ojedinele sa objavia aj prehánky či búrky. Nadránom treba ojedinele počítať aj s hmlou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7 stupňov Celzia.

Obdobná situácia bude aj cez deň. Počítať treba s polooblačnou až zamračenou oblohou, pričom postupne sa od západu budú vyskytovať aj búrky, ktoré lokálne môžu byť aj intenznívne. Meteorológovia z SHMÚ preto vydali výstrahy prvého stupňa pre západ a juh krajiny pred búrkami.

(Zdroj: SHMÚ)

Okrem toho bude dusno, a to najmä na západe a juhu. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave, pod Tatrami a Horehroní miestami okolo 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Slabý južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Čo sa týka zrážok, podľa meteorológov by v noci mohlo spadnúť do 5 mm, pri búrkach okolo 15 mm, cez deň do 10, pri búrkach ojedinele 10 až 35 mm zrážok.

(Zdroj: predpovede.sk)

Utorok

"V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad západnou, strednou a južnou Európou sa nad severozápadným Talianskom a Jadranským morom prehĺbi tlaková níž, ktorej stred sa presunie nad alpskú oblasť. Po jej prednej strane k nám bude od juhovýchodu pokračovať prúdenie teplého a vlhkého vzduchu," upozornili meteorológovia.

V utorok bude prevažne veľká oblačnosť, ktorá postupne prerastie až do búrok či zrážok. Lokálne bude dusno. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11, na severe miestami okolo 9 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu ojedinele do 28 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, ktorý však pri búrkach prechodne zosilnie. Fúkať bude slabý s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

Streda

"Stred tlakovej níže sa presunie z alpskej oblasti cez Nemecko nad Benelux a s ňou spojený studený front postúpi od juhozápadu do našej oblasti," uviedli meteorológovia.

Stred týždňa bude opäť prevažne zamračený, na mnohých miestach aj s prehánkami či búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota dosiahne 17 až 12 stupňov Celzia, na severe ojedinele chladnejšie.Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia, na juhu ojedinele teplejšie. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

Štvrtok

Naďalej bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšovanie oblačnosti. V noci a zrána treba ojedinele počítať aj s hmlou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 8 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov Celzia.

Piatok - nedeľa

Podľa odborníkov bude obdobie ako celok teplotne normálne. Čaká nás polooblačné až oblačné, miestami prechodne až zamračené počasie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 25, v závere týždňa na juhu miestami do 27 stupňov Celzia.

