AKTUÁLNE Zasahujú všetky záchranné zložky! Úder blesku si vyžiadal viacerých zranených: Sú medzi nimi aj deti

Pre ČTK to povedala hovorkyňa polície Klára Jeníčková. Liberecká nemocnica aktivovala traumaplán. Incident sa stal popoludní pri zámockom parku. "Podľa našich informácií sa zranilo päť detí, osem dospelých. Celkovo päť osôb bolo resuscitovaných. Aktivovali sme traumuplán druhého stupňa, čo znamená, že sa aktivovali oddelenia a príslušný počet personálu. Sanitky postupne privážajú zranených k traumatológii," povedal hovorca libereckej nemocnice Václav Řičář. Polícia uviedla na sieti X, že v zámockom parku udrel blesk do zeme a zranil 15 ľudí. Podľa hasičov udrel blesk do stromu.

Mimořádná událost si vyžádala součinnost složek IZS. #policielbk pic.twitter.com/xgxuVZNAyJ — Policie ČR (@PolicieCZ) June 2, 2024

Záchranári ošetrujú zasiahnutých na mieste. "Máme 14 zranených, ktorí sú pri vedomí, ale boli tu aj osoby, ktoré museli byť resuscitované," povedal hovorca hovorca libereckej záchranky Michael Georgiev. Sanitky postupne odvážajú zranených. "Aktivovali sme traumu, to znamená, že súčinnosť poskytujú všetky zložky IZS a okolité zdravotnícke zariadenia," uviedol.

Informáciu o udalosti dostali hasiči dnes po 15.30 h. "Asistujeme zdravotníkom pri ošetrovaní zranených, poskytovaní predlekárskej pomoci a doprave zranených osôb do sanitiek. Na miesto sa dostavila tiež letecká záchranná služba," povedala hovorkyňa krajských hasičov Jaroslava Benešová.

