Kaliňák to povedal narovinu: Zranenie premiéra je extrémne bolestivé! Zlomové budú najbližšie hodiny

Robert Kaliňák (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný, no naďalej vážny. K pozitívnej prognóze prispela piatková (17. 5.) operácia. "Neviem nájsť slová vďaky za to, že sa nám darí postupne blížiť k pozitívnej prognóze. Čo je veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu. Pán premiér je pri vedomí, ale, samozrejme, so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje," vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.

VIDEO Stav Roberta Fica je stabilizovaný a naďalej vážny

Vicepremiér Robert Kaliňák: Na budúci týždeň zasadne vláda minimálne dvakrát (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Krátko po brífingu však priblížil viac detailov, ako na tom premiér v súčasnosti je. Ako vysvetlil, v stredu mu atentátnik Juraj Cintula spôsobil štyri strelné poranenia, pričom 2 boli ľahké, 1 stredne vážne a 1 veľmi vážne. Ešte v ten deň dva lekárske tímy operovali premiéra 5 hodín a urobili veľké množstvo zásahov, aby vedeli zachrániť jeho život. "Teraz bola jedna veľká otázka, ako na to zareaguje jeho vlastný organizmus a ako sa vysporiada s tou obrovskou záťažou, ktorú strelné poranenie prinesie," povedal Kaliňák v rozhovore pre Ta3. "Navyše, strelné poranenie je tzv. špinavé zranenie, ktoré prináša obrovské množstvo infekcií do organizmu, a preto bola aj včera vykonaná operácia - aby sa mohli odstrániť všetky tkanivá, ktoré spôsobujú problém, a zároveň skontrolovať tie zásahy, ktoré lekári urobili pri prvej operácii," dodal vzápätí.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Stále sa však podľa ministra a vicepremiéra nedá povedať, že by mal premiér vyhraté. "Tie komplikácie, ktoré môžu prísť, každý lekár vám povie, že zhruba tých štyri-päť dní je obdobie, keď organizmus môže pomaly nad takýmto ťažkým zranením zvíťaziť, ale ešte tam nie sme," upozornil.

Rozhodujúce tak budú zrejme najbližšie hodiny. Priznal, že s premiérom riešili viacero tém, okrem zdravotného stavu ale riešili aj fungovanie štátu počas neprítomnosti premiéra. "Komunikácia s ním je limitovaná zranením. Stav premiéra je naďalej veľmi vážny a vyčerpanosť organizmu obrovská," upozornil Kaliňák s tým, že zranenie predsedu vlády je extrémne bolestivé. "Nepoznám však veľa tak silných ľudí, ako je predseda vlády. Ak niekto toto dokáže zvládnuť, tak je nesmierne fyzicky pripravený. Všetky jeho cvičenia a dôraz na fyzickú pripravenosť mali v prípade reakcie na toto zranenie obrovský význam, a to mi potvrdili všetci lekári," povedal minister.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Má to však aj svoje ale. Podľa vicepremiéra je liečba premiéra už pomaly vo fáze, že telo už vyčerpalo zásoby svojich obranných mechanizmov. Aj z toho dôvodu je podľa jeho slov dôležité, aby lekári mali liečbu v tom správnom nastavení a podarilo sa zvládnuť komplikácie. "Žiadny lekár vám nedá dobrú predpoveď, pretože toto je pravidlom, nie výnimkou, že pri strelných zraneniach prichádzajú komplikácie. Všetkých prosím o trochu trpezlivosti a pevnú vieru, že sa všetko zlé na dobré obráti," uzavrel.