Modelka vyrazila návštevníkom zábavného parku dych: Nevedeli odtrhnúť oči od jej zadku! Keď to zbadáte...

(Zdroj: Instagram/graciebon)

PANAMA – Dvadsaťsedemročná modelka Gracie Bonová šokovala návštevníkov Disneylandu. Spolu so svojimi mladšími súrodencami si chcela užiť pekný deň, no namiesto toho sa stala terčom posmechu. Dôvodom bol jej obrovský zadok.

Modelka z Panamy prezradila, že sa snažila nevšímať si posmech a pohľady okolia. V príspevku na Instagrame vyzvala k rešpektu a láskavosti. Zábery zachytávajú Gracie v Disneylande a zdôraznili nevítanú pozornosť divákov, ktorí sa v pozadí pozerali na jej zadok a smiali sa. „Je čas prestať hanobiť ostatných ľudí. Dnes som bola v Disneylande, chcela som sa zabaviť so svojimi súrodencami, ale náš deň zničili všetci ľudia, ktorí robili srandu z veľkosti môjho tela,“ uviedla vo videu.

„Najhoršie na tom je, že učia svoje deti robiť to isté. Stále ma fotili, stále sa na mňa škaredo pozerali a stále sa mi smiali,“ napísala. Podľa jej slov za svoju postavu nemôže. „Toto je to, čo mi dal Boh,“ uviedla a dodala, že ona sama by o niekoho vzhľade nehovorila hanlivo. „Chcela som sa len baviť ako každý iný. Ak sa ti niečo nepáči, prestaň nenávidieť a nechaj si to pre seba,“ dodala.

Jej príspevok si rýchlo získal podporu a nazbieral viac ako 75 000 pozitívnych reakcií. Jeden z komentujúcich uviedol: „Nerobte si starosti. Ste krásna presne taká, akú vás Boh stvoril! Ľudia len žiarlia, že ste taká krásna!“ Ďalší sa pridal: „Je mi ľúto, že ľudia vedia byť takí krutí.“ Niektorí však podotkli, že takto ju Boh pravdepodobne nestvoril, nakoľko jej zadok proporčne nekorešponduje so zvyškom modelkinej postavy.

Pýtali sa preto, či podstúpila procedúru, pri ktorej jej chirurgovia zdvihli zadok. Na túto otázku však Gracie doposiaľ neodpovedala. Už v minulosti bola predmetom mnohých klebiet týkajúcich sa kozmetických procedúr, vrátane zdvíhania zadku, prsných implantátov, injekcií do pier, výplní a botoxu, všetky zamerané na zlepšenie jej vzhľadu, píše denník Daily Star.