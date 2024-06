Profesionálna spoločníčka odhalila bizarný fetiš, ktorý muži doslova milujú: Pri sexe ich... To vážne?

(Zdroj: Instagram/gigi.patsy)

Gigi Patsyová sa už dva roky živí ako profesionálna spoločníčka. Miluje stretnutia s mužmi, počas ktorých im rada splní rôzne sexuálne fantázie. Pre denník Daily Star prezradila, že za posledných pár mesiacov sa stal obľúbený jeden netradičný fetiš – šteklenie. „Prvýkrát som sa s tým stretla, keď ma klient začal štekliť počas sexu. Bola to normálna schôdzka a nespomenul žiadne špeciálne požiadavky,“ povedala.

„Zastavila som sa uprostred sexu, aby som sa ho spýtala, čo robí. ‚Šteklíš ma?‘ spýtala som sa, na čo odpovedal: ‚Nie‘ a urobil to znova,“ uviedla ďalej. Napriek tomu, že jej to prišlo zvláštne, neprekážalo jej to. Podľa jej slov vždy rada vyhovie rôznym fetišom a fantáziám, ktoré chcú jej klienti preskúmať. „Aj pre mňa je zábavné skúšať nové veci. V súčasnosti však mám aspoň jedno stretnutie týždenne, kedy ma niekto požiada, aby ma pošteklil alebo aby som pošteklila jeho,“ povedala.

„Môže to byť kdekoľvek od podpazušia a bokov až po chodidlá, kdekoľvek, kde je to veľmi citlivé. Väčšinou je to len rukami počas sexu,“ upresnila. „Ale inokedy si to žiadajú ako formu predohry,“ dodala. Muži ku nej údajne prichádzajú, aby unikli pred každodennými problémami a starosťami a aby sa aspoň na chvíľu uvoľnili.

Uvoľnenie im prináša aj šteklenie. Mnohým klientom to umožňuje popustiť uzdu a dokáže ich to rozveseliť. Na záver dodala: „Každý vždy odchádza z mojich stretnutí mimoriadne uvoľnený a dobre sa zabaví. Vždy nájdem rôzne spôsoby, ako ich poštekliť, či už je to pierko, prachovka alebo dokonca vlasy.“