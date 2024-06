Vlakové nešťastie v Pardubiciach: Desivé VIDEO zachytilo okamihy hrôzy! Brutálna rana a potom ticho

Nehoda si vyžiadala mŕtvych a zranených. (Zdroj: X)

PARDUBICE - V stredu neskoro večer sa v českých Pardubiciach odohrala desivá železničná nehoda. Rýchlik RegioJet smerujúci do Košíc sa zrazil s nákladným vlakom. Zrážka si vyžiadala obete a desiatky zranených. Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva ohlušujúcu ranu nárazu.

Expresný vlak RegioJetu sa v Pardubiciach čelne zrazil s nákladným vlakom v stredu pred 23:00. Štyria ľudia pri nehode zomreli a viac ako 20 ďalších je zranených. Do nemocníc v Pardubiciach, Chrudimi a Hradci Královom záchranári odviezli 22 ľudí, uviedli na webe hasiči z Pardubického kraja.

Zrážka vlakov v Pardubiciach (Zdroj: Policie ČR)

Video zo vzdialenej priemyselnej kamery zachytáva svetlá vlaku, zvuk motora. Najprv nič nenaznačuje, že sa schyľuje ku tragédii. Po chvíli sa ozve obrovská rana. Po nej nastalo už len ticho.

„Hovoril som si, že ide na nesprávnu, svietila zelená. Zrazu rána a vlak stál,“ popísal stránke Novinky.cz jeden zo svedkov. Ďalší slovensky hovoriaci cestujúci pre Českú televíziu popísal momenty po katastrofe. „Našťastie sme sedeli vo vedľajšom vagóne. Počuli sme, ako ľudia rozbíjali okná, potom vyskakovali von,“ uviedol.

RegiJet je pripravený vyplatiť odškodné

Železničný dopravca RegioJet, ktorého expres sa v noci na dnešok v Pardubiciach čelne zrazil s nákladným vlakom, je pripravený odškodniť cestujúcich aj ďalších ľudí, ktorých sa nehoda dotkla. Firma to oznámila ČTK. Príčiny zrážky zatiaľ nie sú známe. V rýchliku podľa posledných informácií cestovalo okolo 380 ľudí, vyše 20 ich záchranári previezli do nemocníc, štyria ľudia zomreli.

(Zdroj: TASR/AP/Fire Department of Pardubice region)

Vlak RegioJetu išiel na trase z Prahy do slovenských Košíc a ukrajinského Čopu. "Veľmi nás to mrzí. Hlboko sa ospravedlňujeme zraneným a všetkým, koho sa nehoda akokoľvek dotkla. Sme pripravení poskytnúť im maximálnu podporu a odškodnenie. Urobíme všetko pre riadne vyšetrenie udalosti av nadväznosti na to prijmeme zodpovedajúce opatrenia," uviedol majiteľ RegioJetu Radim Jančura.