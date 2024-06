Obrovská RADOSŤ Veroniky Ostrihoňovej: Pochválila sa PRÍRASTKOM do rodiny!

(Zdroj: Instagram VCO)

BRATISLAVA - Veronika Cifrová Ostrihoňová (35) na tento víkend tak skoro nezabudne. Nielen, že sa rozhodovalo o jej budúcnosti v Európskom parlamente, ale do jej rodiny v piatok pribudol aj ďalší člen. Prírastkom sa pochválila na sociálnych sieťach... Pozrite na tú malú princeznú!

Tieto dni si zapamätáme navždy! Tak opísala aktuálny víkend Veronika Cifrová Ostrihoňová. Včera sa totiž vo voľbách rozhodovalo o jej osude v Európskom parlamente... No jej rodina prežila ešte jeden dôležitý moment - rozšírila sa o dalšieho člena. Exmoderátorka sa novinkou pochválila na sociálnej sieti Instagram.

„Včera medzi nás zavítala nová členka rodiny. Predstavujem vám moju neterku. Je to nádherná a silná hrdinka, ako jej mama Patrícia a má jašivé oči. Stihli sme prebrať jej príchod na svet, volebný deň, aj ďalšiu stratégiu. Sľúbila som jej všetko tetkovské rozmaznávanie sveta, aj to, že spravím(e) všetko pre to, aby sa jej na Slovensku a v Európe žilo dobre,“ napísala k spoločným fotkám. Dievčatko dostalo meno Ester.