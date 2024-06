Rebríček miest, kde sa ľudia po zotmení necítia bezpečne, vás šokuje: Pozrite, kde skončilo Slovensko!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štúdia, ktorú na svojom portáli Adventourely publikoval grécky travelbloger, skúma pocit bezpečia obyvateľov viacerých krajín pri nočnom pobyte vonku. Vychádza pritom z dát srbská databázy Numbeo dostupných k aprílu 2024. Respondenti hodnotili pocit bezpečia na škále od 0 (veľmi málo bezpečné) po 100 (veľmi bezpečné). Výsledky ponúkajú cenné poznatky o celkovom pocite bezpečia v krajinách, ako je Česká republika, Chorvátsko, ale aj Slovensko.

(Zdroj: Getty Images)

Do prvej päťky krajín, kde sa ľudia cítia bezpečne aj v noci, patrí Chorvátsko, Slovinsko, Island, Estónsko a Česká republika. Chorvátsko vedie s pozoruhodným skóre pocitu bezpečia 75,21 percent, tesne za ním nasleduje Slovinsko so skóre 74,38. Tretí je Island so skóre 71,83, zatiaľ čo prvú päťku dopĺňa Estónsko (69,46) a Česká republika (68,91). Naopak, na druhom konci zoznamu sa umiestnilo Francúzsko so skóre bezpečia len 35,28, za ním nasleduje Belgicko s mierou 40,88. Bielorusko je tretie od konca, nasleduje Spojené kráľovstvo (42,26) a Švédsko (43,4).

Slovensko sa nedostalo do prvej päťky a dokonca ani desiatky. Celkovo sa v rebríčku umiestnilo na 12. mieste so skóre 64,45. Umiestnilo sa tak vyššie, ako napríklad Rakúsko so skóre 63,19, Maďarsko s 61,46 či Poľsko s 59,25. Dôležité je však poznamenať, že pocity jednotlivcov nemusia vždy zodpovedať skutočným štatistikám kriminality. „Vplyvy, ako je prítomnosť nebezpečných voľne žijúcich živočíchov alebo mestská architektúra, môžu ovplyvniť vnímanie bezpečia,“ píše sa na webovej stránke.