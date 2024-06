MIMORIADNY ONLINE Putin sa nezastaví na Ukrajine, povedal Biden po rozhovoroch s Macronom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a americký prezident Joe Biden stoja pred hrobom Neznámeho vojaka pod Víťazným oblúkom v Paríži. (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 836 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 836 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

8:47 Ukrajina spustí register oblastí zasiahnutých mínami. Podľa správy ministerstva hospodárstva Ukrajina spustí štátny register oblastí zamínovaných výbušninami.

7:49 NATO zvažuje vytvorenie nového postu osobitného vyslanca na Ukrajine. NATO zvažuje zriadenie pozície stáleho vyslanca v Kyjeve ako súčasť svojho dlhodobého záväzku voči Ukrajine, uviedli pre Foreign Policy asistenti amerického Kongresu oboznámení s touto záležitosťou.

5:42 Stoltenberg po odmietnutí upustil od plánu založiť 100-miliardový fond na pomoc Ukrajine. Nový návrh Jensa Stoltenberga údajne navrhuje, aby spojenci minuli najmenej 43 miliárd dolárov ročne na smrteľnú a nesmrtiacu pomoc pre Kyjev.

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

5:58 "Spojené štáty stoja pevne na strane Ukrajiny. Neodstúpime - opakujem to -", povedal americký prezident Joe Biden počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom 8. júna.