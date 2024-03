Zuzana s Paťkou († 9) zomreli po zrážke s vlakom: Ľudia prehovorili o jej problémoch! Trpké výčitky voči systému

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj, Z.Š.H.)

Tragédia sa odohrala v sobotu podverečer približne o 16.30 h. Na miesto sa okamžite dostavili všetky záchranné zložky ako aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Vzhľadom na citlivosť prípadu však polícia uviedla, že nebude poskytovať k predmetnej udalosti žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania.

(Zdroj: Polícia SR - Žilinsky kraj)

Tragická udalosť zasiahla aj obec Beňadiková, odkiaľ obete pochádzali. „Zuzka a Paťka boli nielen našimi spoluobčiankami, ale aj našimi blízkymi osobami, našimi slniečkami, s ktorými sme sa denne stretávali a ktoré sme mali radi. Veľmi ťažko sa hľadajú akékoľvek slová, v hrdle máme hrču a slzy sa nám tisnú do očí,“ napísala obec a dodala, že nikto nemá právo súdiť. Zuzka skočila pod vlak so svojou postihnutou dcérkou Paťkou. Mladá žena bola vydatá a mala tri deti.

"Nikdy sme neodmietli Zuzke pomoc, pokiaľ o pomoc požiadala. Vždy sme urobili maximum, čo sme urobiť mohli," dodala obec s tým, že o jej problémy sa zaujímali, pokiaľ mala o nich silu hovoriť. "No nie vždy tú silu mala. Nedá sa druhému nasilu nanútiť pomoc, aj keď by človek pomôcť chcel. Tiež je pravdou, že zdravie pre druhého sa kúpiť nedá a nie vždy je v našich silách pomôcť, aj keď by sme veľmi - veľmi chceli," dodáva.

(Zdroj: Facebook/Z.Š.H. )

Na Slovensku chýba väčšia podpora

Na sociálnych sieťach sa rozprúdila debata o čine, ku ktorému sa rozhodla táto matka uchýliť. Viacerí apelujú, aby ich smrť nezostala zametená pod kobercom, ale upriamila pozornosť na chyby v spoločnosti a ťažkú starostlivosť o postihnuté deti. Upozorňujú tiež na to, že táto skupina ľudí je na pokraji záujmu všetkých politikov.

"Na Slovensku chýba väčšia podpora pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, podporné skupiny, terapie aj pre rodičov, ale hlavne DSS alebo služby, kde by sa nečakalo na pomoc roky v poradovníku, ako je tomu teraz," napísala na sociálnej sieti jedna komentujúca, ktorá situáciu nebohej Zuzky a jej dcérky poznala a sama je tiež matkou postihnutého dieťaťa.