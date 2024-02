Šimečka vyzval koalíciu na skoré zverejnenie rozhodnutia Ústavného súdu

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ja chcem dôrazne varovať Roberta Fica, pána Suska a všetkých, aby po prvé nezačali spochybňovať ÚS, nezačali útočiť na ÚS, lebo to je naozaj zahrávanie sa s ohňom, ale predovšetkým, aby konali v zmysle zákona a aby uverejnili uznesenie ÚS v Zbierke zákonov v tej lehote, ktorá je určená. Mali by to robiť čo najskôr, lebo tam neexistuje dôvod na žiadne prieťahy, to by sa malo stať zajtra," uviedol Šimečka.

Novela novely Trestného zákona opäť čelí veľkej kritike od opozície (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Ak bude chcieť vládna koalícia "zmariť" rozhodnutie ÚS, sú podľa Šimečku pripravení použiť všetky nástroje vrátane veľkých masových demonštrácií. "Ukázalo sa, že keď spoločne zabojujeme za právny štát, za ochranu slobody a demokracie, že to má obrovskú silu," dodal šéf PS s tým, že rozhodnutie ÚS je pre Roberta Fica (Smer-SD) obrovská prehra.