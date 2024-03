Šimečka považuje premiérove útoky na Ústavný súd SR za neprijateľné

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka považuje za nehorázne, aby sa premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhrážal Ústavnému súdu (ÚS) SR. V demokratickej spoločnosti to považuje za neprijateľné. Ako poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii, ústavný súd je poslednou poistkou a garanciou našej ústavnosti a právneho štátu.

"Teraz Fico, keď nedostal, čo chcel, tak kope okolo seba a úplne neprijateľným spôsobom sa vyhráža predsedovi ústavného súdu," povedal Šimečka s tým, že to si nedovolil ani expremiér Vladimír Mečiar. Podľa neho je jasné, že vládna väčšina sa znovu pokúsi o novelizáciu Trestného zákona. Dodal, že PS ako súčasť opozície urobí všetko pre to, aby im to druhýkrát nevyšlo.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS) uviedla, že PS považuje rozhodnutie ÚS za správne, dôležité a odvážne. Ústavný súd SR svojím rozhodnutím podľa poslankyne NR SR Lucie Plavákovej (PS) ochránil svoju ústavnú funkciu. Premiér v utorok vyhlásil, že predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Dodal tiež, že nový prezident krajiny by mal túto zodpovednosť voči predsedovi ÚS vyvodiť. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.